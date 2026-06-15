Vremea se încălzește în următoarele două săptămâni, dar perioadele cu ploi nu dispar: Anunțul de ultimă oră făcut de meteorologii ANM
Vremea se încălzește în următoarele două săptămâni, dar perioadele cu ploi nu dispar: Anunțul de ultimă oră făcut de meteorologii ANM
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, prognoza pentru perioada 15–28 iunie. Meteorologii anunță o încălzire treptată a vremii în prima parte a intervalului, urmată de variații ușoare ale temperaturilor.
De asemenea, în mai multe regiuni ale țării sunt așteptate ploi, cu o probabilitate mai ridicată spre finalul perioadei.
Vremea în Transilvania
Media maximelor termice va fi în creștere, de la 22 de grade în prima zi, până la 31…32 de grade în 21 și 22 iunie, apoi va scădea și se va situa în general între 11 și 14 grade. Media minimelor termice se va situa în jurul valorii de 9 grade în primele două nopți, va ajunge la 14…15 grade în diminețile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile vor avea variații între 11 și 14 grade.
Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de 18 iunie și după data de 23 iunie.
Vremea în Banat
Până la începutul celei de a doua săptămâni, vremea va fi în general în încălzire; media maximelor termice va urca de la 23 la 34 de grade, iar a minimelor de la 11 la 18 grade. În zilele care vor urma valorile termice vor avea oscilații, între 30 și 33 de grade în cazul mediei maximelor și între 14 și 17 grade în cazul mediei minimelor. În prima săptămână vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ și pe suprafețe mici, dar în cea de a doua va fi posibil ca acestea să fie pe arii mai extinse și mai intense.
Vremea în Crișana
Vremea va fi în încălzire până în data de 22 iunie, de la 22 la 34 de grade media maximelor termice și de la 11 la 18 grade cea a minimelor. Ulterior, valorile termice vor avea variații, iar media lor se va situa între 28 și 32 de grade în cazul maximelor și între 13 și 17 grade în cazul minimelor. Probabilitatea mai mare pentru averse va fi în data de 18 iunie și după data de 22 iunie.
Vremea în Maramureș
Până la începutul celei de a doua săptămâni, vremea va fi în general în încălzire; media maximelor termice va urca de la 22 la 33 de grade, iar a minimelor de la 10 la 17 grade. În zilele care vor urma valorile termice vor avea oscilații, între 27 și 31 de grade în cazul mediei maximelor și între 11 și 15 grade în cazul mediei minimelor.
Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de 18 iunie și după data de 23 iunie.
Vremea în Moldova
Vremea se va încălzi treptat, până în jurul zilei de 22 iunie, de la 22 la 31 de grade în cazul mediei maximelor de temperatură și de la 11 la 17 grade în cazul mediei minimelor de temperatură. În următoarele zile, media temperaturilor maxime se va situa între 25 și 29 de grade, iar a minimelor între 13 și 16 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de 18 iunie și după data de 23 iunie.
Vremea în Dobrogea
Media maximelor termice va fi cuprinsă în general între 26 și 30 de grade, iar a minimelor între 15 și 19 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în intervalul 15…19 iunie și după data de 23 iunie.
Vremea în Muntenia
Regimul termic va fi în general în creștere până în jurul datei de 22 iunie; media temperaturilor maxime va porni de la 27 de grade și va ajunge la 33 de grade, iar a minimelor de la 13 grade și va ajunge la 18 grade. În zilele rămase de prognoză, media maximelor, va avea oscilații între 28 și 32 de grade, iar a minimelor între 15 și 18 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în intervalul 15…19 iunie și începând cu data de 23 iunie.
Vremea în Oltenia
Media maximelor termice va fi în creștere, de la 27 de grade în prima zi, până la 34 de grade în 22 iunie, apoi va scădea și se va situa în general între 29 și 33 de grade. Media minimelor termice se va situa în jurul valorii de 12 grade în primele două nopți, va ajunge la 18 grade în diminețile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile vor avea variații între 15 și 18 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, în cea de a doua săptămână.
Vremea la munte
Vremea va intra într-un proces de încălzire până în data de 22 iunie când media maximelor termice va atinge 22 de grade, iar a minimelor se va situa în jurul valorii de 18 grade. După această dată, valorile termice vor fi în ușoară scădere. Vor fi averse în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai importante cantitativ în perioada 17…19 iunie și în cea de a doua săptămână de prognoză.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Datoria externă a României a crescut în primele patru luni din 2026: Anunțul făcut de BNR
Datoria externă a României a crescut în primele patru luni din 2026: Anunțul făcut de BNR În primele patru luni din 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, un deficit de 7,980 miliarde euro, comparativ cu 9,101 miliarde euro în perioada ianuarie-aprilie 2025, informează Banca Naţională a României (BNR), într-un comunicat de presă. […]
E jale! Producţia industrială, în scădere, în aprilie 2026. Ce spun ultimele date publicate de INS
E jale! Producţia industrială, în scădere, în aprilie 2026. Ce spun ultimele date publicate de INS Producția industrială a înregistrat, în aprilie, o scădere de 10,3% față de luna martie, ca serie brută, însă a consemnat o creștere de 1,5% în varianta ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate, arată datele publicate […]
Gheorghe Valentin Rotar, primarul Blajului: „Duminica trădătorilor. Sunt profund dezamăgit de președintele Nicușor Dan”
Gheorghe Valentin Rotar, primarul Blajului: „Duminica trădătorilor. Sunt profund dezamăgit de președintele Nicușor Dan” Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a lansat, luni, 15 iunie 2026, acuzații dure la adresa președintelui Nicușor Dan, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, considerând că decizia a fost luată fără consultări reale și că marchează o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vremea se încălzește în următoarele două săptămâni, dar perioadele cu ploi nu dispar: Anunțul de ultimă oră făcut de meteorologii ANM
Vremea se încălzește în următoarele două săptămâni, dar perioadele cu ploi nu dispar: Anunțul de ultimă oră făcut de meteorologii...
Datoria externă a României a crescut în primele patru luni din 2026: Anunțul făcut de BNR
Datoria externă a României a crescut în primele patru luni din 2026: Anunțul făcut de BNR În primele patru luni...
Știrea Zilei
FOTO | Aquapark la Alba Iulia: Propuneri cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, în consultare publică
Aquapark la Alba Iulia: Propuneri cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, în consultare publică Primăria Alba Iulia a pus,...
ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Orăștie: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii
ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Orăștie: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii Pompierii din Sebeș intervin pentru asigurarea...
Curier Județean
FOTO | Bogdan Florea, comisar de penitenciar la Penitenciarul Aiud, două medalii de argint la Brazilian Jiu-Jitsu, în competiția sportivă Open Sport BJJ Vâlcea
Bogdan Florea, comisar de penitenciar la Penitenciarul Aiud, două medalii de argint la Brazilian Jiu-Jitsu, în competiția sportivă Open Sport...
VIDEO | A început „Tombola Rozelor pentru Sănătate” la Aiud: Fiecare bilet înseamnă susținere pentru proiectele dedicate pacienților la Spitalul Municipal Aiud
A început „Tombola Rozelor pentru Sănătate” la Aiud: Fiecare bilet înseamnă susținere pentru proiectele dedicate pacienților la Spitalul Municipal Aiud...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...