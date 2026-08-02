Excursiile în străinătate organizate în programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu sunt interzise: În ce condiții pot fi aprobate

Ministerul Educației a făcut o serie de clarificări despre faptul că deplasările în străinătate organizate în cadrul programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu au fost interzise. Acestea pot avea loc, însă doar dacă sunt organizate cu un scop educativ bine definit și respectă toate regulile privind siguranța elevilor.

Precizările au fost făcute într-un răspuns transmis Parlamentului, după ce au apărut întrebări legate de organizarea excursiilor externe, în contextul incidentului din această primăvară, când mai multe grupuri de elevi români au rămas blocate în Dubai din cauza restricțiilor de zbor generate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Ministerul: nu excursiile sunt problema, ci lipsa scopului educativ

Reprezentanții Ministerului Educației subliniază că nu au fost interzise toate deplasările organizate în timpul celor două programe școlare, ci doar activitățile care sunt prezentate drept educative, deși au, în realitate, caracter exclusiv recreativ.

Instituția arată că excursiile sunt binevenite atunci când contribuie la procesul de învățare și au obiective educaționale clare, adaptate programului școlar.

Ce prevede metodologia pentru „Școala altfel”

Potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 6479/2023, activitățile din cadrul programului „Școala altfel” se pot desfășura atât în incinta școlii, cât și în afara acesteia, cu respectarea normelor privind protecția și supravegherea elevilor.

Există însă și limite. Metodologia nu permite ca întreaga perioadă de cinci zile a programului să fie ocupată de o deplasare. De asemenea, nu pot fi organizate excursii în afara localității dacă acestea implică cheltuieli pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare.

În practică, acest lucru înseamnă că o excursie poate fi aprobată doar dacă reprezintă o activitate educativă și nu transformă întreaga săptămână într-o vacanță.

Ce au fost sfătuite școlile să facă

Ministerul Educației precizează că inspectoratele școlare au transmis recomandări către directori pentru organizarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Conducerea școlilor a fost îndemnată să aprobe doar activități care au legătură cu obiectivele educaționale stabilite la nivelul unității de învățământ și să evite excursiile sau vizitele turistice care nu aduc un beneficiu real procesului de învățare.

În plus, școlile trebuie să ofere alternative elevilor care nu pot participa la activități ce presupun deplasări și costuri.

Ce reguli se aplică în „Săptămâna verde”

Programul „Săptămâna verde” se desfășoară, la rândul său, pe durata a cinci zile consecutive, însă are obiective diferite.

Activitățile trebuie să fie orientate spre educația pentru mediu, protecția naturii și dezvoltarea unor comportamente responsabile față de schimbările climatice.

La fel ca în cazul programului „Școala altfel”, activitățile pot avea loc în afara unității de învățământ, inclusiv prin deplasări, dacă acestea sunt justificate din punct de vedere educativ și respectă prevederile legale.

Ce documente sunt necesare pentru excursiile externe

Excursiile, taberele și celelalte deplasări organizate în sistemul de învățământ sunt reglementate prin Ordinul nr. 3637/2016.

Organizatorii au obligația să informeze părinții cu privire la destinație, durata excursiei, program, transport, cazare, costuri și măsurile privind siguranța elevilor.

În cazul deplasărilor în afara țării, școlile trebuie să obțină toate aprobările și documentele prevăzute de legislația în vigoare. Fără acestea, excursiile nu pot fi organizate.

Cazul elevilor blocați în Dubai a readus subiectul în atenție

Discuțiile privind excursiile externe organizate în timpul programelor școlare au fost reluate după ce, în această primăvară, mai multe grupuri de elevi români au rămas blocate în Dubai ca urmare a închiderii spațiului aerian din Orientul Mijlociu.

În urma acestui episod, Ministerul Educației a transmis că nu intenționează să interzică deplasările în străinătate, însă insistă ca acestea să aibă un caracter educativ real și să fie organizate cu respectarea tuturor normelor privind siguranța elevilor.

Secțiune Știri sub articolul principal