Excursiile în străinătate organizate în programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu sunt interzise: În ce condiții pot fi aprobate
Excursiile în străinătate organizate în programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu sunt interzise: În ce condiții pot fi aprobate
Ministerul Educației a făcut o serie de clarificări despre faptul că deplasările în străinătate organizate în cadrul programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu au fost interzise. Acestea pot avea loc, însă doar dacă sunt organizate cu un scop educativ bine definit și respectă toate regulile privind siguranța elevilor.
Precizările au fost făcute într-un răspuns transmis Parlamentului, după ce au apărut întrebări legate de organizarea excursiilor externe, în contextul incidentului din această primăvară, când mai multe grupuri de elevi români au rămas blocate în Dubai din cauza restricțiilor de zbor generate de tensiunile din Orientul Mijlociu.
Ministerul: nu excursiile sunt problema, ci lipsa scopului educativ
Reprezentanții Ministerului Educației subliniază că nu au fost interzise toate deplasările organizate în timpul celor două programe școlare, ci doar activitățile care sunt prezentate drept educative, deși au, în realitate, caracter exclusiv recreativ.
Instituția arată că excursiile sunt binevenite atunci când contribuie la procesul de învățare și au obiective educaționale clare, adaptate programului școlar.
Ce prevede metodologia pentru „Școala altfel”
Potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 6479/2023, activitățile din cadrul programului „Școala altfel” se pot desfășura atât în incinta școlii, cât și în afara acesteia, cu respectarea normelor privind protecția și supravegherea elevilor.
Există însă și limite. Metodologia nu permite ca întreaga perioadă de cinci zile a programului să fie ocupată de o deplasare. De asemenea, nu pot fi organizate excursii în afara localității dacă acestea implică cheltuieli pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare.
În practică, acest lucru înseamnă că o excursie poate fi aprobată doar dacă reprezintă o activitate educativă și nu transformă întreaga săptămână într-o vacanță.
Ce au fost sfătuite școlile să facă
Ministerul Educației precizează că inspectoratele școlare au transmis recomandări către directori pentru organizarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.
Conducerea școlilor a fost îndemnată să aprobe doar activități care au legătură cu obiectivele educaționale stabilite la nivelul unității de învățământ și să evite excursiile sau vizitele turistice care nu aduc un beneficiu real procesului de învățare.
În plus, școlile trebuie să ofere alternative elevilor care nu pot participa la activități ce presupun deplasări și costuri.
Ce reguli se aplică în „Săptămâna verde”
Programul „Săptămâna verde” se desfășoară, la rândul său, pe durata a cinci zile consecutive, însă are obiective diferite.
Activitățile trebuie să fie orientate spre educația pentru mediu, protecția naturii și dezvoltarea unor comportamente responsabile față de schimbările climatice.
La fel ca în cazul programului „Școala altfel”, activitățile pot avea loc în afara unității de învățământ, inclusiv prin deplasări, dacă acestea sunt justificate din punct de vedere educativ și respectă prevederile legale.
Ce documente sunt necesare pentru excursiile externe
Excursiile, taberele și celelalte deplasări organizate în sistemul de învățământ sunt reglementate prin Ordinul nr. 3637/2016.
Organizatorii au obligația să informeze părinții cu privire la destinație, durata excursiei, program, transport, cazare, costuri și măsurile privind siguranța elevilor.
În cazul deplasărilor în afara țării, școlile trebuie să obțină toate aprobările și documentele prevăzute de legislația în vigoare. Fără acestea, excursiile nu pot fi organizate.
Cazul elevilor blocați în Dubai a readus subiectul în atenție
Discuțiile privind excursiile externe organizate în timpul programelor școlare au fost reluate după ce, în această primăvară, mai multe grupuri de elevi români au rămas blocate în Dubai ca urmare a închiderii spațiului aerian din Orientul Mijlociu.
În urma acestui episod, Ministerul Educației a transmis că nu intenționează să interzică deplasările în străinătate, însă insistă ca acestea să aibă un caracter educativ real și să fie organizate cu respectarea tuturor normelor privind siguranța elevilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
2-6 august 2026 | Zile de foc peste România: Cod portocaliu de caniculă în Alba și alte zone și cod roșu în trei județe. Temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale
2-6 august 2026 | Zile de foc peste România: Cod portocaliu de caniculă în Alba și alte zone și cod roșu în trei județe. Temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale Meteorologii ANM au emis noi informări meteo de vreme deosebit de caldă în toate regiunile din România, în perioada 02 august, ora 10 – […]
Autostrada Transilvania: Tronsonul Chiribiș–Biharia ar putea fi deschis în decembrie 2026, cu un an mai devreme. Lucrările au depășit 60%, iar asfaltarea avansează rapid
Autostrada Transilvania: Tronsonul Chiribiș–Biharia ar putea fi deschis în decembrie 2026, cu un an mai devreme. Lucrările au depășit 60%, iar asfaltarea avansează rapid Tronsonul Chiribiș–Biharia, parte a Autostrăzii A3 Transilvania, ar putea fi deschis circulației în decembrie 2026, cu aproximativ un an mai devreme decât prevedea termenul de execuție. Lucrările au depășit 60%, iar […]
Ce trebuie să mănânci în Postul Adormirii Maicii Domnului: Produsele de post pot ascunde până la 69 de E-uri
Ce trebuie să mănânci în Postul Adormirii Maicii Domnului: Produsele de post pot ascunde până la 69 de E-uri Astăzi începe Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de postire din calendarul ortodox. În următoarele două săptămâni, milioane de credincioși vor alege produse de post, iar întrebarea firească a fiecărui consumator este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
2-6 august 2026 | Zile de foc peste România: Cod portocaliu de caniculă în Alba și alte zone și cod roșu în trei județe. Temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale
2-6 august 2026 | Zile de foc peste România: Cod portocaliu de caniculă în Alba și alte zone și cod...
Excursiile în străinătate organizate în programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu sunt interzise: În ce condiții pot fi aprobate
Excursiile în străinătate organizate în programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu sunt interzise: În ce condiții pot fi aprobate...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 2 august 2026. Condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 2 august 2026. Condițiile de înscriere la...
A încetat din viață Mircea Meteș, fost șef al Sucursalei Alba Iulia a APA CTTA Alba. Mesajul foștilor colegi: ,,Păstrăm cu respect amintirea unui coleg și profesionist dedicat”
A încetat din viață Mircea Meteș, fost șef al Sucursalei Alba Iulia a APA CTTA Alba. Mesajul foștilor colegi: ,,Păstrăm...
Curier Județean
Fosta școală din Oarda de Jos ar putea deveni „școală creștină”: Care sunt pașii pentru concretizarea inițiativei
Fosta școală din Oarda de Jos ar putea deveni „școală creștină”: Care sunt pașii pentru concretizarea inițiativei Fosta Școală Generală...
Incendiu la un autoturism pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii pe sensul de mers Sebeș-Alba
Incendiu la un autoturism pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii pe sensul de mers Sebeș-Alba Un incendiu a izbucnit sâmbătă...
Politică Administrație
Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații
Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații Primăria Alba...
Comunicat PSD Alba | PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate
PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate Prețuri mai mari la salubritate! Cetățenii din...
Opinii Comentarii
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial...
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...