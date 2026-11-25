Vrei să devii rezervist voluntar în Armata României? Ce acte trebuie să pregătești: Centrul Militar Județean Alba pune la dispoziție un număr de telefon pentru informații
Vrei să devii rezervist voluntar în Armata României? Ce acte trebuie să pregătești: Centrul Militar Județean Alba pune la dispoziție un număr de telefon pentru informații
Cei care își doresc să facă parte din Armata României, în calitate de rezerviști voluntari, trebuie să aibă în vedere documentele necesare pentru înscriere. Centrul Militar Județean Alba vine în sprijinul celor interesați și prezintă actele pe care candidații trebuie să le pregătească.
Potrivit informațiilor transmise, dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:
*Certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
*Cazierul judiciar recent;
*Actele de studii;
*Permisul de conducere, dacă este necesar pentru postul vizat;
*Livretul militar, pentru cei care dețin un astfel de document.
Reprezentanții Centrului Militar Județean Alba îi îndeamnă pe cei interesați să solicite informații suplimentare înainte de înscriere, pentru a se asigura că îndeplinesc condițiile și au pregătită documentația necesară.
Pentru întrebări și detalii, persoanele interesate pot suna la numărul de telefon 0258 812 291.
„Dacă ai între 18 și 55 de ani, această oportunitate este pentru tine! 139 de locuri sunt disponibile la nivel național pentru toți cei care doresc să servească țara cu mândrie și responsabilitate.
Ce poți alege?
*Subofițer sau maistru militar (diploma de bacalaureat necesară)
*Ofițer (studii superioare cu diplomă de licență)”, au precizat reprezentanții Centrului Militar Județean Alba.
Înscrierile se fac până în data de 9 decembrie 2026 la sediul Centrului Militar Județean Alba, din Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 6.
foto – cu rol ilustrativ
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
28 noiembrie 2026 | Aiudul răsună în acorduri folk! Cea de-a XXII-a ediție a „Serii muzicii folk” aduce artiști îndrăgiți pe scena din Ciumbrud
Aiudul răsună în acorduri folk! Cea de-a XXII-a ediție a „Serii muzicii folk” aduce artiști îndrăgiți pe scena din Ciumbrud Primăria Municipiului Aiud invită iubitorii muzicii folk la cea de-a XXII-a ediție a evenimentului „Seara muzicii folk la Aiud”, care va avea loc sâmbătă, 28 noiembrie 2026, începând cu ora 18:00, la Căminul Cultural Ciumbrud. […]
Bărbat din Cugir, prins băut la volanul unei autoutilitare: Ce alcoolemie avea
Bărbat din Cugir, prins băut la volanul unei autoutilitare: Ce alcoolemie avea Un bărbat de 42 de ani, din Cugir, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea o autoutilitară pe raza localității Vinerea, aflându-se sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2026, în jurul orei 19.50, polițiștii rutieri din […]
Tânăr de 18 ani din Sohodol, reținut după ce a furat o mașină și a condus-o fără permis: A găsit autoturismul având cheile în contact
Tânăr de 18 ani din Sohodol, reținut după ce a furat o mașină și a condus-o fără permis: A găsit autoturismul având cheile în contact Un tânăr de 18 ani din localitatea Sohodol a fost reținut de polițiștii din Câmpeni, după ce ar fi furat autoturismul unei femei și l-ar fi condus pe drumurile din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Multinaționalele plătesc impozit de aproape patru ori mai mare decât firmele românești. Nota de plată a necolectării: 3-4% din PIB! / „Cum e aia cu străinii care ne fură?”
Multinaționalele plătesc impozit de aproape patru ori mai mare decât firmele românești. Nota de plată a necolectării: 3-4% din PIB!...
Video | Într-un oraș din Transilvania, 15 ambalaje reciclate înseamnă două călătorii gratuite cu transportul public
Într-un oraș din Transilvania, 15 ambalaje reciclate înseamnă două călătorii gratuite cu transportul public Locuitorii unui oraș din Transilvania sunt...
Știrea Zilei
Circuitul turistic via ferrata de la limita județelor Alba și Hunedoara: Undă verde pentru proiectul care are și o componentă digitală
Circuitul turistic via ferrata de la limita județelor Alba și Hunedoara: Undă verde pentru proiectul care are și o componentă...
Marșul Unirii 2026, avizat de autoritățile locale din Alba Iulia: Acțiunea 2012, în centrul organizării manifestației de Ziua Națională
Marșul Unirii 2026, avizat de autoritățile locale din Alba Iulia. Acțiunea 2012, în centrul organizării manifestației de Ziua Națională Marșul...
Curier Județean
Vrei să devii rezervist voluntar în Armata României? Ce acte trebuie să pregătești: Centrul Militar Județean Alba pune la dispoziție un număr de telefon pentru informații
Vrei să devii rezervist voluntar în Armata României? Ce acte trebuie să pregătești: Centrul Militar Județean Alba pune la dispoziție...
28 noiembrie 2026 | Aiudul răsună în acorduri folk! Cea de-a XXII-a ediție a „Serii muzicii folk” aduce artiști îndrăgiți pe scena din Ciumbrud
Aiudul răsună în acorduri folk! Cea de-a XXII-a ediție a „Serii muzicii folk” aduce artiști îndrăgiți pe scena din Ciumbrud...
Politică Administrație
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri plătite fermierilor
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri...
Opinii Comentarii
25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Dincolo de statistici, mii de femei continuă să trăiască în frică, abuz și tăcere
25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Dincolo de statistici, mii de femei continuă să trăiască în frică,...
25 noiembrie: Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, simbol al credinței, înțelepciunii și curajului creștin. Tradiții și obiceiuri
25 noiembrie: Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, simbol al credinței, înțelepciunii și curajului creștin. Tradiții și obiceiuri În fiecare an, la...