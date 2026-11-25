Vrei să devii rezervist voluntar în Armata României? Ce acte trebuie să pregătești: Centrul Militar Județean Alba pune la dispoziție un număr de telefon pentru informații

Cei care își doresc să facă parte din Armata României, în calitate de rezerviști voluntari, trebuie să aibă în vedere documentele necesare pentru înscriere. Centrul Militar Județean Alba vine în sprijinul celor interesați și prezintă actele pe care candidații trebuie să le pregătească.

Potrivit informațiilor transmise, dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

*Certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

*Cazierul judiciar recent;

*Actele de studii;

*Permisul de conducere, dacă este necesar pentru postul vizat;

*Livretul militar, pentru cei care dețin un astfel de document.

Reprezentanții Centrului Militar Județean Alba îi îndeamnă pe cei interesați să solicite informații suplimentare înainte de înscriere, pentru a se asigura că îndeplinesc condițiile și au pregătită documentația necesară.

Pentru întrebări și detalii, persoanele interesate pot suna la numărul de telefon 0258 812 291.

„Dacă ai între 18 și 55 de ani, această oportunitate este pentru tine! 139 de locuri sunt disponibile la nivel național pentru toți cei care doresc să servească țara cu mândrie și responsabilitate. Ce poți alege? *Subofițer sau maistru militar (diploma de bacalaureat necesară) *Ofițer (studii superioare cu diplomă de licență)”, au precizat reprezentanții Centrului Militar Județean Alba. Înscrierile se fac până în data de 9 decembrie 2026 la sediul Centrului Militar Județean Alba, din Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 6. foto – cu rol ilustrativ

Secțiune Știri sub articolul principal