Voucherele sociale 2025 | Tichete electronice de 2.000 de lei pentru mamele din categorii defavorizate, la nașterea copilului. În ce condiții se pot obține

Mamele din categorii defavorizate vor beneficia de tichete sociale electronice pentru nou-născuți, în valoare de 2.000 de lei, acordate la nașterea copilului. Măsura a fost prelungită prin votul unanim al deputaților.

Camera Deputaților a aprobat cu 292 de voturi „Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2024 privind sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale electronice, finanțate din fonduri externe nerambursabile”.

Ce se poate cumpăra cu tichetele?

Tichetul electronic de 2.000 de lei poate fi folosit pentru achiziția produselor esențiale pentru trusoul nou-născutului, precum:

* scutece;

* produse pentru igiena și toaleta nou-născutului;

* articole de vestimentație pentru nou-născut;

* articole sanitare și medicale pentru mamă și copil.

Cine poate beneficia de aceste tichete?

Beneficiarii sunt mamele care se încadrează într-una dintre următoarele situații:

* beneficiază de venitul minim de incluziune;

* au dizabilități;

* se află temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, violenței domestice sau alte situații de vulnerabilitate stabilite prin anchetă socială);

* nu dețin acte de identitate;

* sunt minore;

* sunt cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zone de conflict armat.

Cum se acordă voucherele?

Primăriile întocmesc listele beneficiarilor, care sunt centralizate la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială/Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Ulterior, primăriile înmânează tichetele beneficiarilor.

Conform proiectului, „tichetul social pe suport electronic pentru nou-născut poate fi utilizat în termen de maximum șase luni de la data alimentării, fără ca aceasta să fie considerată perioada de valabilitate a suportului electronic”.

