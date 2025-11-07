Voucherele sociale 2025 | Tichete electronice de 2.000 de lei pentru mamele din categorii defavorizate, la nașterea copilului. În ce condiții se pot obține
Mamele din categorii defavorizate vor beneficia de tichete sociale electronice pentru nou-născuți, în valoare de 2.000 de lei, acordate la nașterea copilului. Măsura a fost prelungită prin votul unanim al deputaților.
Camera Deputaților a aprobat cu 292 de voturi „Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2024 privind sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale electronice, finanțate din fonduri externe nerambursabile”.
Ce se poate cumpăra cu tichetele?
Tichetul electronic de 2.000 de lei poate fi folosit pentru achiziția produselor esențiale pentru trusoul nou-născutului, precum:
* scutece;
* produse pentru igiena și toaleta nou-născutului;
* articole de vestimentație pentru nou-născut;
* articole sanitare și medicale pentru mamă și copil.
Cine poate beneficia de aceste tichete?
Beneficiarii sunt mamele care se încadrează într-una dintre următoarele situații:
* beneficiază de venitul minim de incluziune;
* au dizabilități;
* se află temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, violenței domestice sau alte situații de vulnerabilitate stabilite prin anchetă socială);
* nu dețin acte de identitate;
* sunt minore;
* sunt cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zone de conflict armat.
Cum se acordă voucherele?
Primăriile întocmesc listele beneficiarilor, care sunt centralizate la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială/Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Ulterior, primăriile înmânează tichetele beneficiarilor.
Conform proiectului, „tichetul social pe suport electronic pentru nou-născut poate fi utilizat în termen de maximum șase luni de la data alimentării, fără ca aceasta să fie considerată perioada de valabilitate a suportului electronic”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Radu Georgescu: Black Friday -ul din România și lipsa de educație financiară și de ce construiesc nemții o fabrică de armanet în țara noastră. ,,Ce vom face cu ea după ce se va termina războiul? Ținem degetele încrucișate să nu se termine!”
Radu Georgescu, despre principalele știri economice. Black Friday -ul din România și lipsa de educație financiară și de ce construiesc nemții o fabrică de armanet în țara noastră: ,,Ce vom face cu ea după ce se va termina războiul? Ținem degetele încrucișate să nu se termine!” Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare recentă în […]
Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă căutările
Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă căutările Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, nu au fost găsiți la locuința lor din Ștefănești, Argeș, de polițiștii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepsei. Dani […]
Urșii care intră în localități și amenință viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat. Amenzi URIAȘE pentru cei care îi hrănesc
Urșii care intră în localități și amenință viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat. Amenzi usturătoare pentru cei care îi hrănesc Ordonanța care permite împușcarea urșilor care intră în localități a fost adoptată de Guvern. Aceasta cuprinde măsuri noi de intervenție imediată și au rolul de a preveni și a combate atacurile urșilor asupra persoanelor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Voucherele sociale 2025 | Tichete electronice de 2.000 de lei pentru mamele din categorii defavorizate, la nașterea copilului. În ce condiții se pot obține
Voucherele sociale 2025 | Tichete electronice de 2.000 de lei pentru mamele din categorii defavorizate, la nașterea copilului. În ce...
Radu Georgescu: Black Friday -ul din România și lipsa de educație financiară și de ce construiesc nemții o fabrică de armanet în țara noastră. ,,Ce vom face cu ea după ce se va termina războiul? Ținem degetele încrucișate să nu se termine!”
Radu Georgescu, despre principalele știri economice. Black Friday -ul din România și lipsa de educație financiară și de ce construiesc...
Știrea Zilei
”Băiat bun și bland, prea repede ai plecat”: Mesaje de condoleanțe pentru Adrian, tânărul care a DECEDAT după ce a rămas prins sub un utilaj agricol care s-a răsturnat
”Băiat bun și bland, prea repede ai plecat”: Mesaje de condoleanțe pentru Adrian, tânărul care a DECEDAT după ce a...
FOTO-VIDEO | Înghesuială și nervi pe traseele din Alba Iulia: Autobuze pline și pasageri revoltați de reducerea curselor și timpul lung de așteptare
Înghesuială și nervi pe traseele din Alba Iulia: Autobuze pline și pasageri revoltați de reducerea curselor și timpul lung de...
Curier Județean
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice...
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei,...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...