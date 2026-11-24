Cum va fi vremea în România până în 21 decembrie 2026: Temperaturi scăzute. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă o perioadă cu temperaturi sub mediile climatologice în toată ţara, până la jumătatea lunii decembrie 2026. În această săptămână, precipitaţiile vor fi mai abundente decât în mod normal, în special în sud-vest, însă la începutul lunii decembrie 2026 se va instala un deficit de precipitaţii la nivel naţional. Vremea va reveni la temperaturi apropiate de cele normale în săptămâna premergătoare Crăciunului, 14–21 decembrie 2026.

*Săptămâna 23 – 30 noiembrie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă uşor mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

*Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie 2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

*Săptămâna 7 – 14 decembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în sud-estul teritoriului.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

*Săptămâna 14 – 21 decembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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