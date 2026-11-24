24 noiembrie 2026 | Alertă meteo: Ninsori viscolite și rafale de vânt de până la 90 km/h în Alba în Munții Apuseni, dar și în alte zone din țară
Alertă meteo: Ninsori viscolite și rafale de vânt de până la 90 km/h în Alba în Munții Apuseni, dar și în alte zone din țară
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări Cod galben, valabile marți, 24 noiembrie 2026, în intervalul orar 10:00 – 20:00, care vizează ninsori viscolite în zonele montane și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.
Prima avertizare vizează Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni, unde sunt prognozate ninsori slabe, însoțite de intensificări puternice ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 60–90 km/h, ceea ce va determina viscolirea temporară a zăpezii.
Cea de-a doua atenționare se referă la vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, inclusiv județul Alba, precum și vestul Moldovei. În aceste zone, vântul va sufla cu putere, iar rafalele vor ajunge la 50–70 km/h.
Meteorologii precizează că intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40–50 km/h, vor fi resimțite și în celelalte regiuni ale țării.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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