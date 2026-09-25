Volei Alba Blaj, 3-1 cu ŽOK Ub, vicecampioana Serbiei, în primul amical al turneului din „Alba Blaj” Arena
Volei Alba Blaj a învins, 3-1, pe ŽOK Ub, vicecampioana Serbiei, în primul amical al turneului din „Alba Blaj” Arena
În primul meci, Volei Alba Blaj a învins ŽOK Ub, scor 3-1 (25-19, 25-15, 25-21, 25-27), ultimul set disputându-se întrucât așa au decis antrenorii, să se joaca 4 seturi, indiferent de scor.
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A fost rulat întregul efectiv, cu excepția extremelor Elina Rodriguez (29 ani, Argentina) – menajată și Ksenia Oprya (21 ani, Rusia) – în așteptarea vizei
*vineri, 25 septembrie, ora 18.00: Volei Alba Blaj – ŽOK Ub 3-1;
*sâmbătă, 26 septembrie, ora 16.00: Maritza Plovdiv – ŽOK Ub;
*duminică, 27 septembrie, ora 15.00: Volei Alba Blaj – Maritza Plovdiv.
Foto: Nicu GOGA (Radio Blaj)
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