Sport

Volei Alba Blaj, 3-1 cu ŽOK Ub, vicecampioana Serbiei, în primul amical al turneului din „Alba Blaj” Arena

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Volei Alba Blaj a învins, 3-1, pe ŽOK Ub, vicecampioana Serbiei, în primul amical al turneului din „Alba Blaj” Arena

În primul meci, Volei Alba Blaj a învins ŽOK Ub, scor 3-1 (25-19, 25-15, 25-21, 25-27), ultimul set disputându-se întrucât așa au decis antrenorii, să se joaca 4 seturi, indiferent de scor.

Citește și: Foto: Volei Alba Blaj, victorie și eșec, cu Mladost Zagreb, în primele amicale

A fost rulat întregul efectiv, cu excepția extremelor Elina Rodriguez (29 ani, Argentina) – menajată și Ksenia Oprya (21 ani, Rusia) – în așteptarea vizei

*vineri, 25 septembrie, ora 18.00: Volei Alba Blaj – ŽOK Ub 3-1;

*sâmbătă, 26 septembrie, ora 16.00: Maritza Plovdiv – ŽOK Ub;

*duminică, 27 septembrie, ora 15.00: Volei Alba Blaj – Maritza Plovdiv.

Foto: Nicu GOGA (Radio Blaj)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Timișul Șag – CSU Alba Iulia 1-0 (0-0) | Universitarii, a doua înfrîngere consecutivă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

25 septembrie 2026

De

Timișul Șag – CSU Alba Iulia 1-0 (0-0) | Universitarii, a doua înfrîngere consecutivă, în Seria 7! CS Universitar Alba Iulia a suferit a doua înfrângere consecutivă, în deplasare, 0-1 (0-0), cu Timișul Șag, meci contând pentru etapa a șasea a Ligii 3. Citește și: Progresul Pecica – CSU Alba Iulia 6-0 (3-0) | Set […]

Citește mai mult

Sport

Alexandru Kalanyos, antrenorul ce l-a descoperit pe Stanciu: „Poate vrea să câștige campionatul și cu „U” Cluj!”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 ore

în

25 septembrie 2026

De

Alexandru Kalanyos, antrenorul ce l-a descoperit pe Nicolae Stanciu: „Dacă vine la „U” Cluj, obiectivul e câștigarea campionatului!” Nicolae Stanciu pare a opta pentru „U” Cluj, după revenirea din China, a finele lunii noiembrie, deși FCSB i-a făcut o propunere superioară financiar! Citește și: Nicolae Stanciu a ales „U” Cluj! Căpitanul Naționalei revine, după un […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Blăjeanul Victor Oniga, gol pentru România Under 17! „Tricolorii”, două victorii clare în Slovenia

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

24 septembrie 2026

De

Blăjeanul Victor Oniga (16 ani), gol pentru România Under 17! „Tricolorii”, două victorii clare în Slovenia Fotbalistul din Alba, convocat în premieră la reprezentativa României, a marcat un gol în „tricolor”. Citește și: Blăjeanul Victor Oniga (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), convocat, în premieră, la echipa României Under 17! Oniga a jucat ]n cele două partide de […]

Citește mai mult