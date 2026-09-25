Volei Alba Blaj, 3-1 cu ŽOK Ub, vicecampioana Serbiei, în primul amical al turneului din „Alba Blaj” Arena

Alexandru Kalanyos, antrenorul ce l-a descoperit pe Nicolae Stanciu: „Dacă vine la „U” Cluj, obiectivul e câștigarea campionatului!” Nicolae Stanciu pare a opta pentru „U” Cluj, după revenirea din China, a finele lunii noiembrie, deși FCSB i-a făcut o propunere superioară financiar! Citește și: Nicolae Stanciu a ales „U” Cluj! Căpitanul Naționalei revine, după un […]