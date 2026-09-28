Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Oricând sunt deschis unei discuţii cu social-democraţii. PSD-ul are de ales dacă votează un guvern pro-european sau îşi consolidează parteneriatul cu AUR”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat luni, la Parlament, că este deschis oricând unui dialog cu social-democrații, susținând că PSD trebuie să decidă dacă sprijină un guvern pro-european sau continuă colaborarea cu AUR, ceea ce, în opinia sa, ar prelungi criza politică.

,,Oricând sunt deschis unei discuţii cu social-democraţii. În această dimineaţă, i-am transmis preşedintelui PSD un document pe care l-am făcut şi public, din care reiese foarte clar următorul lucru: propunerile făcute de PSD, în cadrul documentului adoptat de ei la Sinaia, se regăsesc într-un mod serios şi responsabil în programul de guvernare pe care îl propun. Oricând domnul Grindeanu şi conducerea legitimă a PSD doresc să discutăm despre programul de guvernare sau orice alte aspecte ale învestirii guvernului, stăm cu plăcere la discuţii”, a menţionat el, mai notează sursa citată.

Siegfried Mureşan a mai spus că el l-a contactat pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, scrie News.ro.

,,Eu l-am contactat pe preşedintele Camerei Deputaţilor, pe preşedintele PSD, de mai multe ori, nu vreau să-i reproşez lipsa aceasta de contact. Dacă reuşim să avem un contact mai strâns în aceste zile…Şansele le vom vedea la votul din Parlament”, a menţionat Mureşan.

Despre anunţul AUR privind discuţii pentru formarea unei majorităţi, Siegfried Mureşan a spus:

,,Am văzut cu toţii colaborarea strânsă între PSD şi AUR în ultimele luni. I-am văzut colaborând la moţiunea de cenzură, i-am văzut colaborând şi cu alte ocazii. Într-adevăr, PSD-ul are de ales, acum, dacă votează un guvern pro-european sau îşi consolidează parteneriatul cu AUR şi extinde criza politică”.

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