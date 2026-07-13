Sport

Volei Alba Blaj își va afla miercuri adversarele din Cupa CEV | Au rămas „piesele grele” Vittoria Piani, Diana Vereș și Viktoria Trcol

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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Volei Alba Blaj își va afla miercuri adversarele din Cupa CEV | Au rămas „piesele grele” Vittoria Piani, Diana Vereș și Viktoria Trcol, la echipa din „Mica Romă”

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, își va afla miercuri, 15 iulie, adversarele din Cupa CEV, a doua competiție continentală.

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În ediția anterioară, echipa din „Mica Romă” a fost eliminată în sferturile de finală de rivala CSO Voluntari, care, ulterior, a câștigat și titlul național. În 2025, „mândria Albei” a disputat finala Cupei CEV, cu Igor Gorgonzola Novara (1-3, 0-3), în fapt a cincea sa finală europeană, în ultimii șase ani, a treia în CEV Cup.

În perspectiva ediției 2026/2027, Volei Alba Blaj și-a păstrat „piesele grele” universalul Vittoria Piani (a doua stagiune), liberoul Diana Vereș (cea mai bună jucătoare din România anul trecut) – al treilea sezon și centrul Viktoria Trkol (al doilea campionat). Alături de acestea vor mai rămâne româncele Bianca Grama, Mihaela Otcuparu și Eva Vizitiu, urmând o campanie importantă de transferuri.

În privinșa achizițiilor sunt certe venirile cubanezei Gretell Moreno (28 ani, ultima dată la Volley Mulhouse Alsace, coordonatoare), braziliencei Kenya Malachias (25 de ani, Batavo MacKenzie, la prima aventură în Europa) și extremei Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani, ultima dată la Fluminense FC, Brazilia).

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