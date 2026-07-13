CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A pozitiv: ,,Trei pacienți cu stare deosebit de gravă au nevoie de trombocite grupa A pozitiv”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A pozitiv: ,,Trei pacienți cu stare deosebit de gravă au nevoie de trombocite grupa A pozitiv”
Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut luni, 13 iulie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grup A, pentru trei pacienți internați la Spitalul Județean, în stare gravă.
,,La Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia se află internați trei pacienți cu stare deosebit de gravă, care au nevoie de trombocite grupa A pozitiv. Rugăm persoanele care știu că au grupa A pozitiv și au mai donat sânge, să vină la noi în centru pentru donare. Vă așteptăm! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
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