Noi negocieri cu liderii partidelor pentru formarea noului Guvern: Cu cine se întâlnește astăzi Nicușor Dan
Noi negocieri cu liderii partidelor pentru formarea noului Guvern: Cu cine se întâlnește astăzi Nicușor Dan
Liderii fostei coaliții de guvernare se întâlnesc din nou, luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan încearcă să deblocheze criza politică actuală.
Au fost chemați la discuții preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, preşedintele USR, Dominic Fritz, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, dar şi Minorităţile Naţionale, reprezentate de Varujan Pambuccian.
Ultima discuție la Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii fostei coaliții a avut loc pe 26 iunie.
Reamintim că, pe 8 iulie, aflat la Ankara pentru summitul NATO, Nicușor Dan a spus că nu vrea să propună un premier care să nu treacă de Parlament, așa cum au fost cazurile lui Eugen Tomac și Adrian Veștea.
„Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate, deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine”, a explicat șeful statului.
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