Actualitate

Noi negocieri cu liderii partidelor pentru formarea noului Guvern: Cu cine se întâlnește astăzi Nicușor Dan

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Noi negocieri cu liderii partidelor pentru formarea noului Guvern: Cu cine se întâlnește astăzi Nicușor Dan

Liderii fostei coaliții de guvernare se întâlnesc din nou, luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan încearcă să deblocheze criza politică actuală.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Au fost chemați la discuții preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, preşedintele USR, Dominic Fritz, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, dar şi Minorităţile Naţionale, reprezentate de Varujan Pambuccian. 

Ultima discuție la Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii fostei coaliții a avut loc pe 26 iunie.

Reamintim că, pe 8 iulie, aflat la Ankara pentru summitul NATO, Nicușor Dan a spus că nu vrea să propună un premier care să nu treacă de Parlament, așa cum au fost cazurile lui Eugen Tomac și Adrian Veștea.

„Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate, deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine”, a explicat șeful statului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

De câte ori se poate susține gratuit examenul de Bacalaureat: Când se plătește taxă de înscriere și cât este în 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

13 iulie 2026

De

De câte ori se poate susține gratuit examenul de Bacalaureat: Când se plătește taxă de înscriere și cât este în 2026 Absolvenții de liceu din România care nu au promovat examenul de Bacalaureat îl pot susține în oricare dintre sesiunile organizate de Ministerul Educației, fără limită privind numărul de prezentări. Rezultatele obținute la disciplinele promovate […]

Citește mai mult

Actualitate

Admitere liceu 2026: Completarea fișei de opțiuni începe pe 13 iulie. Cum se calculează media de admitere și cum sunt departajați elevii cu aceeași medie

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

13 iulie 2026

De

Admitere liceu 2026: Completarea fișei de opțiuni începe pe 13 iulie. Cum se calculează media de admitere și cum sunt departajați elevii cu aceeași medie Elevii din România care au absolvit clasa a VIII-a intră într-una dintre cele mai importante etape ale admiterii la liceu. După afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională și publicarea ierarhiei […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii 2026 | Ajutoarele de la stat pentru pensionari în 2026: Cine primește până la 1.000 de lei în plus. Lista completă 

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

13 iulie 2026

De

Pensii 2026 | Ajutoarele de la stat pentru pensionari în 2026: Cine primește până la 1.000 de lei în plus. Lista completă Pensionarii din România cu venituri mici beneficiază în 2026 de mai multe forme de sprijin financiar acordate de stat, de la ajutoare în bani și indemnizații sociale până la tichete pentru alimente, ajutoare […]

Citește mai mult