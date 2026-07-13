Rezultate admitere colegii militare 2026, după repartizarea computerizată: Cea mai mare medie de admitere din țară la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia

Rezultatele preliminare a candidaților declarați „ADMIS” în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au fost publicate luni, 13 iulie 2026. Rezultatele finale vor fi publicate pe colegii în data de 15 iulie, după confirmarea locului de către candidații declarați admiși.

La link-ul următor pot fi consultate rezultatele candidaților declarați „ADMIS” în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere (rezultate preliminare): https://colmil-mv.roaf.ro/Rezultate%20preliminare…

La acest link pot fi consultate rezultatele candidaților arondați să susțină admiterea în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea școlară la care au fost ADMIȘI (rezultate preliminare): https://colmil-mv.roaf.ro/Rezultate%20preliminare…

În zilele 13.07‐14.07.2026, până la ora 16.00, candidații care sunt declarați ADMIS în învățământul liceal militar confirmă locul ocupat prin transmiterea pe adresa de e‐mail a colegiului [email protected] a Cererii de înscriere în colegiu, care este disponibilă la link‐ul: https://colmil-mv.roaf.ro/Cerere_inscriere_clasa_a%20IX-a…

În zilele 13.‐14.07.2026, până la ora 14.00, candidații declarați ADMIS care vor să renunțe la locul obținut, vor transmite pe adresa de e‐mail a colegiului ,,Cererea de renunțare la locul obținut în învățământul liceal militar”, care este disponibilă la link‐ul: https://colmil-mv.roaf.ro/Cerere_renuntare_loc_clasa%20a…

În data de 15.07.2026, între orele 08.00 și 15.00, se vor completa locurile rămase libere datorită renunțării la locul obținut, cu candidați declarați NEADMIS în urma repartizării computerizate, în ordine strict descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere.

În data de 15.07.2026, după ora 15.00, se vor afișa rezultatele finale privind admiterea în învățământul liceal militar, pe site‐ul www.admitere.edu.ro, precum şi la sediul şi pe site‐ul colegiilor naționale militare.

Candidații declarați ,,NEADMIS”, ,,RESPINS”, ,,RETRAS” sau ,,ELIMINAT” sunt obligați să se înscrie în procesul de repartiție computerizată în învățământul național liceal civil.

Candidații care nu transmit, în termen, validarea Fișei de înscriere în învățământul liceal militar, Cererea de înscriere în colegiu sau Cererea de renunțare la locul obținut sunt declarați ELIMINAT.

Candidații care nu au posibilitatea de a transmite formularele menţionate în format electronic, le pot depune personal la sediile colegiilor naţionale militare.

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