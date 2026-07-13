Bărbat din Zlatna, cercetat de polițiști: Nu avea permis, iar vehiculul nu era înmatriculat

Un bărbat de 28 de ani, din Zlatna, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un motociclu, deși nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, motociclul nu era înmatriculat.

Conform IPJ Alba, la data de 12 iulie 2026, în jurul orei 12.00, polițiștii din orașul Zlatna au oprit, pentru control, pe DC 173, pe raza localității Feneș, un motociclu condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din orașul Zlatna.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motociclul nu este înmatriculat.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE