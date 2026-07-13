Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 13.000 de lei și 31 avertismente date firmelor din județ, în perioada 6 – 10 iulie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

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ITM Alba: AMENZI de 13.000 de lei și 31 avertismente date firmelor din județ, în perioada 6 – 10 iulie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

În perioada 6 – 10 iulie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 13.000 de lei și au acordat 31 de avertismente în urma controalelor efectuate.

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Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .

Activitatea  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 06.07.2026-10.07.2026, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 31
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 445
– femei: 138
Număr deficienţe constatate: 65
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor: 4
– 3 amenzi- 9000 lei
– 1 avertisment

Principalele deficienţe constatate în controale :

-angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu se conduce  corect evidenta timpului lucrat;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 20
Număr deficienţe constatate: 31
Număr de măsuri dispuse: 31
Angajatori sancționați: 20
Nr. sancţiuni aplicate: 31
– 1 amendă – 4000 lei
– 30 avertismente

Principalele deficienţe stabilite în controale :

-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

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