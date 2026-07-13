Șoc în buzunarele românilor: Curentul s-a scumpit cu aproape 60%, chiriile au explodat, iar inflația rămâne peste 10%. Date oficiale

Inflația anuală a coborât ușor la 10,42% în iunie 2026, însă presiunea asupra bugetelor românilor rămâne ridicată. Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost înregistrate la energia electrică (+59,97%), chirii (+43,29%) și motorină (+28,16%), potrivit analizei publicate luni, 13 iulie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS).

Serviciile continuă să conducă în topul majorărilor de preț, cu un avans anual de 13,67%, urmate de mărfurile nealimentare (+12,29%) și cele alimentare (+5,75%).

În categoria alimentelor, cafeaua rămâne produsul cu cea mai mare scumpire, de 19,9%, urmată de ouă (+13,66%), laptele de vacă (+12,13%), carnea de vită (+11,95%) și pâinea (+8,19%). Au crescut și prețurile la peștele proaspăt (+7,73%), ulei (+5,92%), brânza de vacă (+5,83%) și citrice (+4,45%).

Există însă și câteva ieftiniri. Cartofii s-au ieftinit cu 14,47%, fructele proaspete cu 9,48%, mălaiul cu 5,49%, făina cu 4,20%, iar fasolea boabe și alte leguminoase cu 2,87%.

La mărfurile nealimentare, eliminarea schemei de plafonare a energiei electrice a dus la o explozie a tarifelor, care au crescut cu aproape 60% într-un singur an. În același interval, benzina s-a scumpit cu 22,74%, motorina cu 28,16%, energia termică cu 10,70%, detergenții cu 9,41%, iar gazele naturale cu 4,70%.

În sectorul serviciilor, chiriile au înregistrat cea mai mare creștere, de 43,29%, urmate de serviciile de apă, canal și salubritate (+16,10%), reparațiile auto (+14,58%), serviciile de igienă și cosmetică (+14,24%), asistența medicală (+12,69%) și transportul rutier (+13,06%).

Singura ieftinire importantă din categoria serviciilor rămâne cea a transportului aerian, ale cărui tarife sunt cu 7,31% mai mici decât în iunie 2025, deși au crescut cu 2,7% față de luna mai a acestui an.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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