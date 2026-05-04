Alocații pentru copii 2026: Bani mai mulți pentru elevi și preșcolari, dar condiționați de prezența la școală. Suma garantată ar putea să scadă la 100 de lei
Modul în care statul acordă alocația pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi schimbat potrivitu unui proiect legislativ depus în Parlament. Inițiativa, susținută de parlamentari din toate partidele aflate la guvernare, prevede împărțirea alocației în două componente: una fixă și una condiționată de participarea la educație.
Potrivit proiectului, suma garantată ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, însă diferența ar fi redistribuită către un nou tip de sprijin, o „bursă pentru prezență”, destinată elevilor și copiilor de grădiniță.
Componenta condiționată: până la 250 de lei pe lună
Mecanismul propus prevede transformarea a 192 de lei din actuala alocație într-o bursă acordată doar copiilor care merg constant la școală sau la grădiniță. Statul ar adăuga încă 50 de lei, astfel că suma totală a bursei ar ajunge la 250 de lei lunar.
Pentru elevi, bursa s-ar acorda doar dacă aceștia obțin media 10 la purtare sau calificativul „Foarte Bine” la finalul anului școlar. Copiii de grădiniță ar beneficia de același sprijin, cu accent pe încurajarea prezenței regulate.
Pentru zonele vulnerabile, proiectul prevede posibilitatea ca sprijinul pentru preșcolari să ajungă până la 500 de lei pentru a combate absenteismul și a sprijini educația timpurie.
Obiectivul: reducerea abandonului școlar
Inițiatorii susțin că măsura urmărește responsabilizarea familiilor și creșterea participării copiilor la educație. România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de abandon școlar din Uniunea Europeană: 16,6% în 2023, conform datelor oficiale.
Proiectul urmează să fie dezbătut în comisiile de specialitate ale Senatului, prima cameră sesizată.
