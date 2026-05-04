ITM Alba: 4 persoane prinse muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 215.000 de lei. 22 de avertismente date de inspectori în perioada 27 – 30 aprilie 2026
ITM Alba: 4 persoane prinse muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 215.000 de lei. 22 de avertismente date de inspectori în perioada 27 – 30 aprilie 2026
Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 215.000 de lei și 22de avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ, în perioada 27 – 30 aprilie 2026. Inspectorii au depistat 4 persoane muncind la negru.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 27.04.2026-30.04.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 30
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 613
– femei : 256
Număr deficienţe constatate: 65
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor: 7
– 4 Amenzi- 218.000 lei din care 2 amenzi în cuantum de 160.000 lei, pentru muncă nedeclarată (4 persoane)
– 3 avertismente
Principalele deficienţe constatate în controale :
- primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
- angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru;
- contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
- nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
- neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
- neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
- nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
- dosarele personale sunt incomplete;
- nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
- nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
- contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
- Nr. total unităţi controlate:10
- Număr deficienţe constatate:23
- Număr de măsuri dispuse: 23
- Angajatori sancționați:10
- Nr. sancţiuni aplicate :20
- – 1 amendă – 4000 lei
- – 19 avertismente
Principalele deficienţe stabilite în controale :
- Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
- Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
- Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
- Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor, se arată într-un comunicat transmis de ITM Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
4 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
4 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează luni, 4 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]
Polițiștii din Abrud, acțiune în sistem integrat pe raza orașului: Ce sancțiuni au fost aplicate
Polițiștii din Abrud, acțiune în sistem integrat pe raza orașului: Ce sancțiuni au fost aplicate Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au desfășurat la data de 3 mai 2026, în intervalul orar 19.00- 22.00, o acțiune, în sistem integrat, pe raza orașului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea […]
INCENDIU de vegetație uscată pe Valea Bistrii limita cu Albac: Intervin pompierii în zona Bărăști
INCENDIU de vegetație uscată pe Valea Bistrii limita cu Albac: Intervin pompierii în zona Bărăști Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni, în jurul orei 12.00, pe Valea Bistrii, la limita cu Albac. Inetrvin pompierii din Câmpeni. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată pe Valea Bistrii limita […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Alocații pentru copii 2026: Bani mai mulți pentru elevi și preșcolari, dar condiționați de prezența la școală. Suma garantată ar putea să scadă la 100 de lei
Alocații pentru copii 2026: Bani mai mulți pentru elevi și preșcolari, dar condiționați de prezența la școală. Suma garantată ar...
Salvamont România a lansat un concurs de idei pentru realizarea unei noi sigle: Utilizarea simbolului „cruce roșie”, contestată în instanță de Societatea Națională de Cruce Roșie din România
Salvamont România a lansat un concurs de idei pentru realizarea unei noi sigle: Utilizarea simbolului „cruce roșie”, contestată în instanță...
Știrea Zilei
Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb de locuri. Bărbatul nu avea permis de conducere și s-ar fi aflat la volan
Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb...
FOTO | Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului derulat de Consiliului Județean și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului...
Curier Județean
ITM Alba: 4 persoane prinse muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 215.000 de lei. 22 de avertismente date de inspectori în perioada 27 – 30 aprilie 2026
ITM Alba: 4 persoane prinse muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 215.000 de lei. 22 de avertismente date de inspectori...
4 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
4 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru comunităţile lor
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi...
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...