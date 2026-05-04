Salvamont România a lansat un concurs de idei pentru realizarea unei noi sigle: Utilizarea simbolului „cruce roșie”, contestată în instanță de Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Salvamont România a hotărât să lanseze un concurs de idei pentru realizarea unei noi sigle, după ce utilizarea simbolului „cruce roșie”, contestată în instanță de Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

„Salvamont România își arată profunda dezamăgire față de demersul început de către conducerea Societății Națională de Cruce Roșie din Romania de anulare în instanță a mărcii oficiale Salvamont, demers inițiat pe fondul unei istorii frumoase de aproape 50 de ani între cele două entități în care nu a existat niciodată vreun litigiu, aruncând practic la lada de gunoi o colaborare îndelungată foarte bună și cu rezultate excepționale.

În toamna anului 2024, Societatea Națională de Cruce Roșie din România a notificat Salvamont România, susținând că utilizarea simbolului „cruce roșie” în cadrul siglei Salvamont ar fi nelegală și solicitând renunțarea la actuala emblemă. În răspunsul nostru am subliniat faptul că activitatea de salvare montană din România este oficializată de peste 122 de ani, iar emblema „triunghiul Salvamont” a fost concepută în anii ’60 și consacrată legal, împreună cu denumirea oficială „Salvamont”, încă din anul 1969, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 140/1969 privind prevenirea accidentelor turistice și organizarea acțiunilor de salvare în munți.

Sigla Salvamont reprezintă astăzi un simbol cu puternic caracter de notorietate publică și este profund asociată activității de salvare montană din România. Din acest motiv, ne este dificil să renunțăm la un element identitar construit și recunoscut de generații întregi de salvatori montani și turiști.

Am arătat, de asemenea, că sigla Salvamont nu poate fi confundată cu emblema internațională a Crucii Roșii sau cu cea a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, întrucât acestea au caracteristici grafice distincte: formă, structură, elemente vizuale și text descriptiv diferite. Analiza comparativă evidențiază clar faptul că fiecare emblemă poate fi identificată fără posibilitatea apariției unei stări de confuzie.

Totodată, am precizat că marca SALVAMONT beneficiază de recunoaștere legală în temeiul Legii nr. 84/1998, emblema SALVAMONT este protejată, protecția legală fiindu-i acordată după verificarea eligibilității din perspectiva controlului de legalitate efectuat de specialiștii din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, instituție care a examinat și aprobat toate procedurile de înregistrare de până acum, precum și în cea mai recentă, verificată inclusiv la nivel european și intrată în vigoare, pentru încă zece ani, începând din data de 10.12.2021 si orice contestație ar fi putut constitui motiv de refuz de înregistrare a acestei mărci.

Am mai arătat că, în cel puțin 19 state, serviciile de salvare montană utilizează în emblemele lor simboluri similare, fără ca acestea să fie contestate de organizațiile naționale ale Crucii Roșii sau de Crucea Roșie Internațională.

Din păcate, atât discuțiile telefonice, cât și cele două adrese oficiale transmise conducerii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nu au condus la o soluție amiabilă, iar în cursul acestui an a fost înaintată în instanță cererea de anulare a siglei Salvamont, folosindu-se argumente pe care le considerăm nefondate și departe de realitate.

În cadrul acțiunii sunt formulate acuzații potrivit cărora Salvamont ar utiliza sigla în scopuri comerciale, ar obține avantaje economice sau ar genera profit din activitatea de salvare montană. Considerăm aceste afirmații profund nedrepte și lipsite de orice fundament, în condițiile în care Salvamont este un serviciu public de urgență, gratuit, aparținând administrațiilor publice locale și județene și integrat în Sistemul Național de Urgență.

Am subliniat că utilizatorii siglei Salvamont sunt angajați și voluntari care activează exclusiv în structuri publice, iar activitatea desfășurată are un singur scop: salvarea de vieți omenești. Peste 82% dintre salvatorii montani din România sunt voluntari care își dedică timpul și energia, alături de salvatorii profesioniști, în această misiune nobilă în care suntem acuzați că folosim sigla Salvamont în scopuri comerciale, că obținem avantaje comerciale si ca activitatea noastră de salvare generează profit (???), că încălcăm normele de ordine publică, că printr-o sigla concepută acum 60 de ani am încercat să profităm de capitalul de încredere de care se bucură astăzi Crucea Roșie, că suntem o sursă de pagube materiale și o sursă alterare a adevărului aducând atingere încrederii pe care publicul o acordă produselor si serviciilor oferite de Crucea Roșie .

În plus, am arătat și că schimbarea siglei ar presupune costuri și eforturi logistice uriașe. Ar trebui înlocuite sau modificate peste 10.000 de echipamente de lucru, protecție și intervenție, individuale sau colective , inscripționate, utilizate de cei aproximativ 1.100 de salvatori montani din România, precum și inscripționările de pe autospeciale, baze de salvare și puncte de prim ajutor. Un asemenea proces ar necesita ani întregi și resurse financiare considerabile.

În aceste condiții, Salvamont România va continua toate demersurile legale necesare pentru apărarea siglei sale oficiale, simbol reprezentativ al activității de salvare montană din România.

Ne exprimăm totodată speranța că, indiferent de rezultatul acestui proces — unic la nivel mondial în domeniul salvării montane — relațiile excelente construite de-a lungul deceniilor între structurile locale Salvamont și Crucea Roșie vor rămâne neafectate.

Este regretabil cum unul sau mai mulți vremelnici ocupanți ai unor posturi plătite poate chiar și din contribuțiile salvamontiștilor, fără să cunoască istoria si fără să încerce să descopere realitatea unei excelente colaborări între organizațiilor județene de Salvamont si Cruce Roșie au considerat că la frumosul portofoliu de activități deținut trebuie să mai adauge si un proces cu Salvamont-ul.

Lor, începând de astăzi , le dedicam bine-cunoscuta ”postare de la ora 10” , și o să va prezentam, deopotrivă lucrurile frumoase realizate de către Salvamont si Crucea Roșie, de-a lungul zecilor de ani de buna colaborare, vom demonta toate acuzațiile mincinoase sau chiar dezonorante folosite în demersul înaintat in justiție și vom arăta și caracterul duplicitar al celor care au inițiat demers.

Astăzi prezentăm, în imagini, drumul de-a lungul anilor a siglei Salvamont și diferențele evidente dintre aceasta și emblemele Crucii Roșii.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România a invocat prevederile Legii nr. 139/1995, conform cărora emblema sa reprezintă o cruce formată din cinci pătrate egale de culoare roșu vermion, încadrată de două cercuri concentrice și însoțită de inscripția oficială a organizației. De asemenea, emblema internațională a Crucii Roșii constă într-o cruce roșie formată din cinci pătrate egale pe fundal alb.

Legislația națională și internațională protejează utilizarea acestui simbol specific, însă nu acordă exclusivitate asupra tuturor reprezentărilor grafice de tip „cruce” sau „plus” care nu se încadrează in principiul celor 5 pătrate egale care formează simbolul ”Crucea roșie”

O analiză elementară evidențiază faptul că sigla Salvamont are caracteristici complet diferite față de emblemele Crucii Roșii.

Sigla Salvamont are forma triunghiulară, imposibil de confundat cu o sigla in forma de cerc, sau cu o cruce cu fundal nedefinit, este alcătuită din semnul ”cruce/plus”, format dintr-un pătrat de care sunt atașate patru dreptunghiuri mai mari cu cca 30% decât pătratul, de culoare roșu, fără nuanța specificată, așezat pe un fundal în forma de munte cu contur negru, aflat sub un cer albastru cu contur negru, înconjurat de un cerc deasupra unui deal de culoare verde si contur negru sub care, într-o forma trapezoidala cu contur negru, se afla inscripția SALVAMONT , elemente care o fac imposibil de confundat cu siglele Crucea Roșie.

Cu toate aceste argumente de ordin grafic și vizual, cei din conducerea Societății Națională de Cruce Roșie din România consideră că poziționarea centrală, realizată acum 60 de ani, a simbolului ”cruce roșie” – ce ocupă maxim 20% din sigla, domină imaginea acesteia și că restul elementelor, munte, cer, deal nu sunt suficiente pentru a nu induce în eroare pe cei care ne văd sigla și care, chiar daca știu să citească cuvântul ”Salvamont” vor crede că avem vreo o legătură cu Crucea Roșie.

Începând de astăzi și până vineri, lansăm către dumneavoastră și un concurs de grafică pentru realizarea unei noi sigle Salvamont. Noua propunere trebuie să păstreze elementele de identitate ale siglei actuale, dar să aibă un design care să nu mai deranjeze vizual și să creeze obiecții din partea conducerii Societății Naționale de Cruce Roșie din România și pe care să o folosim în situația, puțin probabilă, în care vom pierde acest proces”, se arată într-un comunicat Salvamont România dat publicității luni, 4 mai 2026.

