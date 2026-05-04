4 mai 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Cunța: Lucrări de reparații la carosabil

Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Cunța: Lucrări de reparații la carosabil

Luni, 4 mai 2026, între orele 8.30 și 20.00, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Cunța.

Se execută lucrari de reparații pe partea carosabilă.

Banda 1 și banda de urgențe de pe calea 2 (Deva-Sibiu) sunt restricționate.

Se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 2.

sursa: Dispecerat CNAIR

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI