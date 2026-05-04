Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb de locuri. Bărbatul nu avea permis de conducere și s-ar fi aflat la volan

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 mai 2026, în jurul orei 17.15, polițiștii rutieri din Alba Iulia au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe DJ 107 L, în localitatea Teleac, județul Alba și era condus de către o persoanăde sex masculin.

Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, fiind oprit la aproximativ 1 kilometru.

În momentul opririi, la volanul autoturismului se afla o femeie, în vârstă de 42 de ani, din orașul Teiuș.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că pasagerul de pe locul din dreapta față și conducătoarea auto au făcut schimb de locuri, pe parcursul urmăririi.

Astfel, femeia i-ar fi încredințat autoturismul unui bărbat, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Alba Iulia, iar acesta l-ar fi condus pe drumurile publice, fără să dețină permis de conducere.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.

