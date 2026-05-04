Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb de locuri. Bărbatul nu avea permis de conducere și s-ar fi aflat la volan

O șoferiță din Teiuș și un albaiulian sunt cercetați de poilițiști după ce au fugit de oamenii legii și au făcut schimb de locuri în timpul unei urmăriri ca în filme. Bărbatul nu avea permis de conducere și s-ar fi aflat la volan.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 mai 2026, în jurul orei 17.15, polițiștii rutieri din Alba Iulia au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe DJ 107 L, în localitatea Teleac, județul Alba și era condus de către o persoanăde sex masculin.

Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, fiind oprit la aproximativ 1 kilometru.

În momentul opririi, la volanul autoturismului se afla o femeie, în vârstă de 42 de ani, din orașul Teiuș.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că pasagerul de pe locul din dreapta față și conducătoarea auto au făcut schimb de locuri, pe parcursul urmăririi.

Astfel, femeia i-ar fi încredințat autoturismul unui bărbat, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Alba Iulia, iar acesta l-ar fi condus pe drumurile publice, fără să dețină permis de conducere.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.

FOTO | Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului derulat de Consiliului Județean și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului derulat de Consiliului Județean și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Joi, 30 aprilie 2026, a fost inițiată o nouă campanie de cercetare de teren a șurilor cu acoperiș de paie în cadrul proiectului „Alba […]

UPDATE | ACCIDENT rutier în zona Vama Seacă: Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. A fost transportat de urgență la spital

ACCIDENT rutier în zona Vama Seacă: Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. A fost transportat de urgență la spital Un accident rutier a avut loc astăzi, 3 mai 2026, pe raza localității Vama Seacă. Din primele informații disponibile, un bărbat s-ar fi răsturnat cu ATV-ul. ,,Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la […]

INCONȘTIENȚĂ pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan într-o singură zi. Sunt cercetați de oamenii legii

INCONȘTIENȚĂ pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan într-o singură zi. Sunt cercetați de oamenii legii Mai mulți șoferi au fost prinși de polițiștii din județul Alba în timp ce conduceau sub influența băuturilor alcoolice pe drumurile din județ. Sunt cercetați de oamenii legii.  Bărbat din Alba Iulia, prins băut la […]

