FOTO: CSO Voluntari, noua campioană a României! Volei Alba Blaj a predat rivalei coroana!

CSO Voluntari este noua campioană a României la volei feminin! Volei Alba Blaj a predat rivalei coroana, după ce în finala Diviziei A1 echipa lui Giovanni Caprara s-a impus, la general, cu 3-1.
Citește și: VIDEO: Volei Alba Blaj a câștigat Cupa României, după o finală de poveste, pentru al doilea an consecutiv! |Confruntare-thriller cu Dinamo, campioana a salvat 3 mingi de meci
În ultimul meci al finalei, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-23), jucându-se cu trofeul pe masă.
Mai rămâne însă semnul de întrebare legat de contestația înaintată de Volei Alba Blaj legată de condițiile neregulamentare din Sala ”Gabriel Szabo”
În ultima confruntare, Volei Alba Blaj nu avea decât șansa unei victorii. Echipa din „Mica Romă” a jucat mult mai bine decât în jocul anterior, însă nu a fost suficient pentru a duce totul în meciul decisiv, în „Alba Blaj” Arena, cu toate că a luptat până la final, nu a cedat și a anulat o primă minge de meci și titlu.
Titlul întregește cel mai bun sezon din istoria CSO Voluntari, cu cucerirea campionatului, a Supercupei României și semifinale de Cupa CEV
În ultimii 4 ani, cele două rivale au făcut „rotativa” la cucerirea titlului, impunându-se pe rând.
Pentru echipa din „Mica Romă” sezonul 2025/2026 înseamnă adjudecarea unui singur trofeu: Cupa României (a șasea din palmares), în rest rivala CSO Vountari dându-i o triplă lovitură: Supercupa României (cucerită în „Alba Blaj” Arena), titlul de campioană națională (al doilea pentru formația lui Caprara, după cel din 2024) și eliminarea în sferturile de finală ale Cupei CEV, scorul la general în disputele directe fiind 7-4.
Blajul și-a jucat ultima carte în a relansa finala, aflându-se cu spatele la zid, după două partide pierdute în minimum de seturi. A început în forță meciul 4, cu totul altă atitudine decât în precedentul duel, și a luat primul set (25-19). Însă încet, elanul Blajului s-a topit, CSO Voluntari a urcat nivelul, adversara a avut sincope și echipa din Ilfov a reușit să întoarcă rezultatul, câștigând cu 3-1, cu toate eforturile ardelencelor
Cele mai multe puncte pentru Blaj le-au reușit Ana Escamilla – 15, Drussyla Costa și Viktoria Trcol – câte 11, iar în tabăra învingătoarelor s-au distins Nicole Van de Vosse – 22 de puncte și Nikola Radosova – 18. La blocaje a fost 15-12 (câte 7 Sabrina Starks și Viktoria Trcol), iar la ași 4-3.
Volei Alba Blaj: Viktoria Trcol – 11 puncte, Charlotte Krenicky – unul, Drussyla Costa – 11, Bianca Grama – 3, Vittoria Piani – 10, Ana Escamilla – 15, Diana Vereș (libero); au mai intrat Marija Miljevic – 6, Adriana Matei – două, Jelena Delic – unul, Evilania Martinez – 6, nu au jucat Raisa Ioan, Mihaela Otcuparu, Eva Vizitiu (l). Antrenor Guillermo Naranjo Hernandez.
FOTO: Student Sport Alba Iulia, locul secund la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după 4-1 cu Gloria Bistrița
Student Sport Alba Iulia este pe locul secund la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după 4-1 cu Gloria Bistrița Student Sport Alba Iulia, echipă ce are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, a învins, acasă, pe Gloria Bistrița Năsăud, scor 4-1 (2-1). Citește și: Student Sport Alba Iulia, înfrângere la Under 15 În meciul contând […]
Volei Alba Blaj, contestație după eșecul cu CSO Voluntari din al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin | Solicitare, omologarea meciului cu 3-0, la „masa verde”!
Volei Alba Blaj, contestație după eșecul cu CSO Voluntari din al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin, pierdut cu 0-3 Volei Alba Blaj a înaintat o contestație după înfrângerea din meciul 3 al finalei Diviziei A1 de volei feminin, pierdut 0-3 cu CSO Voluntari, invocând condițiile neregulamentare din Sala „Gabriela Szabo” din […]
CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-0, în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin! Mâine se joacă cu titlul pe masă
CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-0, în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin! Mâine se joacă cu titlul pe masă! CSO Voluntari a învins, scor 3-0 (25-20, 25-23, 25-21), pe Volei Alba Blaj în al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin și este la o victorie de […]
