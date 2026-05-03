FOTO | Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului derulat de Consiliului Județean și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului derulat de Consiliului Județean și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Joi, 30 aprilie 2026, a fost inițiată o nouă campanie de cercetare de teren a șurilor cu acoperiș de paie în cadrul proiectului „Alba Vernaculară”, inițiat în anul 2025 de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

A fost parcurs un itinerariu pitoresc: Tecșești- Albia- Dealul Geoagiului-Iliești-Modolești, din comuna Întregalde.

„Am pătruns într-o lume despre care poți vorbi doar tăcând în uimire, pentru că orice cuvânt rostit îi micșorează măreția.

Am întâlnit oameni care poartă în sine trecute vremi și au puterea să te facă părtaș acelor trăiri: părintele Tecșa Mihai și doamna preoteasă Cornelia de la Tecșești, baciu Partenie și baciu Izidor.

Șurile cu acoperiș de paie nu sunt doar reprezentative pentru arhitectura vernaculară românescă; ele ascund multe povești și legende pe urmele cărora au pășit dr. Dumitrița Daniela Filip de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, secția Museikon (coordonator proiect Alba Vernaculară), alături de prof. Daniel Tiutiu de la Aiud (un pasionat culegător al poveștilor, legendelor și miturilor locale) și de dr. Paul Scrobotă de la Muzeul de Istorie Aiud”, au transmis cei implicați în proiect.

foto: Dumitrița Daniela Filip, Paul Scrobotă

