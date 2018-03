Volei Alba Blaj, între organizarea Final Four-ul Champions League și derby-ul cu CSM București

Volei Alba Blaj, “mândria județului”, traversează momente de senzație primind dreptul de organizare al Final Four-ului Champions League, în 5-6 mai, evenimentul major al voleiului feminin din România din ultimele decenii.

În plus, tripla campioană a României are de luptat în competiția internă, unde vineri, 9 martie, la ora 19.30, are derby-ul campionatului cu CSM București, liderul stagiunii, aflat la 6 puncte distanță, un meci de “totul sau nimic”.

Așadar, echipa din “Mica Romă” are onoarea să organizeze cea mai importantă competiție sportivă din 2018, când se aniversează Centanarul, găzduită de România, o realizare extraordinară. Sprijinită de Primăria Municipiului Blaj și Consiliul Județean Alba, Volei Alba Blaj are alături în organizarea Final Four-ului Champions League Primăria Municipiului Bucureşti, Ministerul Sportului, Federaţia Română de Volei şi Guvernul României. A fost aleasă Capitala României întrucât sala din Cluj-Napoca este ocupată cu o competiție europeană de judo pentru cadeți, iar “Transilvania” din Sibiu nu întrunea condițiile solicitate de CEV. “Este greu să ai aşteptări atunci când întâlnești echipe care dispun de bugete impresionante, jucătoare de top, campioane olimpice, mondiale sau europene, însă credem în şansa noastră, Cred că orice lucru în plus faţă de locul patru este o performanţă extraordinară pentru echipa noastră. Dar cel mai important lucru este faptul că acest Final Four este pentru întreg voleiul românesc, pentru că ne arată ceea ce înseamnă voleiul de calitate”, a spus Vladimir Bacșiș, directorul general al Volei Alba Blaj.

*Facilități pentru deplasarea suporterilor

Și, cu siguranță, în 5-6 mai, Capitala va fi luată cu asalt de miile de suporteri din Blaj și Alba, dornici să străiască momentele istorice alături de favorite, în semifinala ce deschide evenimentul, cu învingătoarea dintre Galatasaray Istanbul și Igor Gorgonzola Novara (dublă în playoffs 6) și apoi, a doua zi, în lupta pentru medalii. “Ne bucurăm mult că oficialităţile de aici ne-au ajutat şi sper că şi la Bucureşti vom avea mulţi fani alături de noi. Sunt foarte multe idei, discuţii și multe lucruri de organizat, dar tratăm cu mare seriozitate situaţia suporterilor din Blaj”, a conchis Vladimir Bacșiș.