Volei Alba Blaj – Galatasaray Istanbul/ Igor Gorgonzola Novara, în deschiderea Final Four Champions League de la București

Volei Alba Blaj va întâlni pe învingătoarea dintre Galatasaray Istanbul și Igor Gorgonzola Novara, în prima semifinală a Final Four Champions League, ce se va disputa la București, în perioada 5-6 mai, în deschiderea evenimentului de seamă organizat de echipa din „Mica Romă” în acest an în capitala României.

Formația din Turcia a acces între primele șase din Europa după ce Volei Alba Blaj a câștigat organizarea Final Four-ului CEV 2018. În cealaltă semifinală se vor întâlni învingătoarea dintre Imoco Volley Conegliano și Dinamo Kazan și învingătoarea dintre Volero Zurich și VakisBank Istanbul (deținătoarea trofeului).

Galatasaray Istanbul are un buget cifrat la 10 milioane de euro, Igor Gorgonzola Novara se bazează pe 8 milioane de euro, iar echipa din Blaj, înființată în urmă cu 7 ani, dispune de un buget cifrat la aproximativ un milion de euro. Volei Alba Blaj este la a treia prezență în Champions League și a terminat Grupa A cu 14 puncte și 5 victorii și 6 posibile.

Tot azi, la Luxemburg s-au stabilit partidele eliminatorii din playoffs 6, în perioada 20-22 martie și 3-5 aprilie, după cum urmează Volero ZÜRICH (SUI) vs VakifBank ISTANBUL (TUR), Imoco Volley CONEGLIANO (ITA) vs Dinamo KAZAN (RUS), Galatasaray SK ISTANBUL (TUR) vs Igor Gorgonzola NOVARA (ITA), învingătoarele din această dublă urmând să se alăture campioanei României în Final Four. A fost o săptămână extraordinară pentru Volei Alba Blaj, care pe lângă calificarea istorică între primele șase echipe din Champions League, a primit oficial organizarea Final Four-ului CEV 2018, care va fi găzduit de București, în perioada 5-6 mai. Acest eveniment sportiv de marcă și reprezintă concretizarea unui proiect de o anvergură aparte pentru clubul din Alba, dar și pentru întregul sport din România.