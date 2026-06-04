Profesorul Cristian Păun: „PNL este plin de pedeliști. Nostalgici după pedeliști notorii care au preluat stindardul liberalismului, ducându-l cu emfază și virtute spre socialismul democratic”
„PNL este plin de pedeliști. Nostalgici după pedeliști notorii care au preluat stindardul liberalismului, ducându-l cu emfază și virtute spre socialismul democratic de la noi construit pe ogivele comunismului ceaușist”, afirmă, joi, 4 iunie 2026, într-o postare în mediul online, profesorul de economie Cristian Păun.
„Nominalizarea Tomacului continuă filozofia că PNL trebuie dezbinat. Că trebuie rupt. Sau Bolojan debarcat.
Nu este întâmplătoare numirea cărătorului de geantă de fițe a infractoarei Udrea. Chiar deloc!
Pedeliștii din PNL sunt foarte disciplinați și organizați. Știu asta de la Ludovic Orban. Așa au marginalizat liberalii vechi în partid, după absorbție. Ăștia erau mai poeți, mai romantici. Disciplina pedeliștilor este notorie și seamănă cu cea a pesediștilor. O structură militarizată, îmbârligată suluros cu serviciile.
Numirea tomacului are o logică în spate. La ordin, pedeliștii din PNL să se încoloneze în spatele tomacului. Să dea șah la Bolojan definitiv! Și la reforme! Să îl trimită naibii acasă odată de unde a venit!
Planul nu este străin de PSD! Este Planul B al Președintelui. Dacă iese, PNL va face implozie. Va dispărea politic!
Are multe șanse să iasă, din păcate!
Sunt mulți pedeliști în PNL”, spune Cristian Păun.
foto – Congres PNL din vara anului 2025 (arhivă; cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ilie Bolojan despre posibilul Guvern Tomac: „Cu siguranţă, celor de la PSD le convine: îi ajută să fugă de răspundere”
Ilie Bolojan despre posibilul Guvern Tomac: „Cu siguranţă, celor de la PSD le convine: îi ajută să fugă de răspundere” Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, a lansat joi seară critici dure la adresa PSD, pe care îl acuză că evită asumarea responsabilității guvernării și manifestă o atitudine ipocrită în raport cu AUR. Invitat […]
Cristian Pomohaci, arestat preventiv într-un dosar referitor la infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
Cristian Pomohaci, arestat preventiv într-un dosar referitor la infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale Cântărețul Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv într-un dosar referitor la infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. „În această seară, 4 iunie 2026, Judecătoria Târgu Mureș a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, dispunând măsura arestării […]
E jale! Consumul românilor s-a prăbușit în aprilie 2026. Scăderi la alimente, alcool, țigări și carburanți
E jale! Consumul românilor s-a prăbușit în aprilie 2026. Scăderi la alimente, alcool, țigări și carburanți Datele publicate recent de Institutul Național de Statistică arată o încetinire semnificativă a consumului în România, un indicator esențial pentru evoluția economiei. În aprilie 2026, populația a cheltuit considerabil mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, scăderi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorul Cristian Păun: „PNL este plin de pedeliști. Nostalgici după pedeliști notorii care au preluat stindardul liberalismului, ducându-l cu emfază și virtute spre socialismul democratic”
Profesorul Cristian Păun: „PNL este plin de pedeliști. Nostalgici după pedeliști notorii care au preluat stindardul liberalismului, ducându-l cu emfază...
Ilie Bolojan despre posibilul Guvern Tomac: „Cu siguranţă, celor de la PSD le convine: îi ajută să fugă de răspundere”
Ilie Bolojan despre posibilul Guvern Tomac: „Cu siguranţă, celor de la PSD le convine: îi ajută să fugă de răspundere”...
Știrea Zilei
Tăieri ilegale de lemn, recidivă și confruntare în pădure: Bărbat din Alba trimis în judecată după furt și amenințări
Tăieri ilegale de lemn, recidivă și confruntare în pădure: Bărbat din Alba trimis în judecată după furt și amenințări Judecătoria...
REGULAMENT nou de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în Alba Iulia pus în consultare preliminară: DOCUMENTUL
REGULAMENT nou de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în Alba Iulia pus în consultare preliminară:...
Curier Județean
Pensionar de 66 de ani, condamnat după ce a urcat băut la volan: Hotărâre în primă instanță la Judecătoria Alba Iulia
Pensionar de 66 de ani, condamnat după ce a urcat băut la volan: Hotărâre în primă instanță la Judecătoria Alba...
Șofer prins cu alcoolemie uriașă după o noapte de petrecere: Procesul intră pe fond la Judecătoria Blaj
Șofer prins cu alcoolemie uriașă după o noapte de petrecere: Procesul intră pe fond la Judecătoria Blaj Judecătoria Blaj a...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...