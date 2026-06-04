Profesorul Cristian Păun: „PNL este plin de pedeliști. Nostalgici după pedeliști notorii care au preluat stindardul liberalismului, ducându-l cu emfază și virtute spre socialismul democratic”

„PNL este plin de pedeliști. Nostalgici după pedeliști notorii care au preluat stindardul liberalismului, ducându-l cu emfază și virtute spre socialismul democratic de la noi construit pe ogivele comunismului ceaușist”, afirmă, joi, 4 iunie 2026, într-o postare în mediul online, profesorul de economie Cristian Păun.

„Nominalizarea Tomacului continuă filozofia că PNL trebuie dezbinat. Că trebuie rupt. Sau Bolojan debarcat.

Nu este întâmplătoare numirea cărătorului de geantă de fițe a infractoarei Udrea. Chiar deloc!

Pedeliștii din PNL sunt foarte disciplinați și organizați. Știu asta de la Ludovic Orban. Așa au marginalizat liberalii vechi în partid, după absorbție. Ăștia erau mai poeți, mai romantici. Disciplina pedeliștilor este notorie și seamănă cu cea a pesediștilor. O structură militarizată, îmbârligată suluros cu serviciile.

Numirea tomacului are o logică în spate. La ordin, pedeliștii din PNL să se încoloneze în spatele tomacului. Să dea șah la Bolojan definitiv! Și la reforme! Să îl trimită naibii acasă odată de unde a venit!

Planul nu este străin de PSD! Este Planul B al Președintelui. Dacă iese, PNL va face implozie. Va dispărea politic!

Are multe șanse să iasă, din păcate!

Sunt mulți pedeliști în PNL”, spune Cristian Păun.

foto – Congres PNL din vara anului 2025 (arhivă; cu rol ilustrativ)

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