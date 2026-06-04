Ilie Bolojan despre posibilul Guvern Tomac: „Cu siguranţă, celor de la PSD le convine: îi ajută să fugă de răspundere”
Ilie Bolojan despre posibilul Guvern Tomac: „Cu siguranţă, celor de la PSD le convine: îi ajută să fugă de răspundere”
Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, a lansat joi seară critici dure la adresa PSD, pe care îl acuză că evită asumarea responsabilității guvernării și manifestă o atitudine ipocrită în raport cu AUR.
Invitat la Euronews România, Bolojan a susținut că social-democraților le-ar conveni instalarea unui guvern tehnocrat, deoarece astfel ar putea evita costurile politice ale exercitării puterii.
„Trebuie văzut în primul rând dacă va trece acest guvern, iar dacă va trece, am spus, nu cred că comportamentul PSD se va schimba. Lor, cu siguranţă, le convine în primul rând un astfel de guvern dintr-un motiv foarte simplu: îi ajută să fugă de răspundere. În condiţii normale, un partid care are cel mai mare număr de parlamentari, care dărâmă Guvernul din care face parte, ar fi trebuit în condiţii normale să-şi asume răspunderea şi să spună: da, putem forma Guvernul, încredinţaţi-ne acest mandat!
Dar pentru asta îţi trebuie responsabilitate şi demnitate, ceea ce s-a dovedit că nu există, şi e mult mai comod să fii într-un guvern în liniile 2-3, dacă se poate, să beneficiezi de anumite avantaje ale guvernării şi seara să-l desfiinţezi la televizor în mod direct sau prin goarnele pe care le pot folosi. Asta a fost o tactică şi vedem chiar şi în aceste zile, în aceste ore, acest lucru se întâmplă”, a declarat Ilie Bolojan.
Liderul liberal a acuzat, de asemenea, PSD de dublu standard în relația cu AUR, afirmând că, deși respinge public orice colaborare cu formațiunea condusă de opoziție, în Parlament cele două partide votează adesea împreună.
„Gândiţi-vă la o ipocrizie pe care o avem din partea PSD, care declară că nu vrea să colaboreze cu AUR într-o formulă sau alta, dar gândiţi-vă ce se întâmplă în Parlament în această perioadă. Toţi cei care sunt parlamentari, cei care urmăresc activitatea, văd colaborarea atunci când este nevoie şi ultimele decizii ţin de alegerile, de exemplu, conducerii Institutului Cultural Român, la care foarte bine cele două partide au colaborat, şi, atunci când este un interes, funcţionează ca două feţe ale aceleiaşi monede.
Partidul care reprezintă sistemul o faţă şi cel care, teoretic, reprezintă antisistemul, cealaltă faţă. Dar, altfel, funcţionează la vot. Asta e o formă de ipocrizie care nu este în regulă”, a susținut premierul interimar.
foto: arhivă
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