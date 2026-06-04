Pensionar de 66 de ani, condamnat după ce a urcat băut la volan: Hotărâre în primă instanță la Judecătoria Alba Iulia
Pensionar de 66 de ani, condamnat după ce a urcat băut la volan: Hotărâre în primă instanță la Judecătoria Alba Iulia
Judecătoria Alba Iulia a condamnat un bărbat în vârstă de 66 de ani la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, după ce a fost prins conducând un autoturism pe drumurile publice având o alcoolemie mult peste limita penală.
Potrivit hotărârii pronunțate miercuri, 3 iunie 2026, bărbatul a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de articolul 336 alineatul 1 din Codul Penal.
Mirosea puternic a alcool când a fost oprit în trafic
Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 14 septembrie 2025, în Micești. Polițiștii rutieri au oprit pentru control autoturismul condus de inculpat și au constatat că bărbatul emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice.
Rezultatele analizelor toxicologice au relevat valori extrem de ridicate: 1,39 g/l alcool pur în sânge la prima probă, respectiv 1,27 g/l alcool pur în sânge la cea de-a doua probă.
Ambele valori depășeau semnificativ pragul de 0,80 g/l alcool pur în sânge, de la care fapta constituie infracțiune.
„Am băut 4 beri”
În timpul anchetei, bărbatul a recunoscut integral fapta. Acesta a declarat că înainte de a se urca la volan consumase conținutul a 4 sticle de bere a câte 500 ml fiecare, într-un interval de aproximativ o oră. De asemenea, bărbatul a susținut că a condus autoturismul pe o distanță relativ scurtă, de aproximativ 500 de metri, însă acest aspect nu a avut relevanță juridică în ceea ce privește existența infracțiunii.
În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut vinovăția și a solicitat judecarea cauzei prin procedura simplificată, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă prevăzută de lege.
Instanța: „Pericolul este real, chiar dacă nu s-a produs un accident”
În motivarea sentinței, judecătorul a subliniat că infracțiunea de conducere sub influența alcoolului este una de pericol, iar riscul pentru siguranța circulației există independent de producerea unui accident. Instanța a arătat că alcoolul afectează capacitatea de concentrare, reflexele și timpul de reacție al conducătorului auto, motiv pentru care legiuitorul a incriminat sever astfel de comportamente.
Judecătorul a evidențiat și creșterea numărului de infracțiuni rutiere, apreciind că este necesară transmiterea unui mesaj ferm pentru combaterea fenomenului și eliminarea sentimentului de impunitate al celor care aleg să conducă după consumul de alcool.
Închisoare cu suspendare și interdicția de a conduce
La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de faptul că inculpatul: nu avea antecedente penale,
este pensionar, a colaborat cu organele judiciare, a recunoscut integral fapta și și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate. În consecință, judecătorii au apreciat că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea acesteia în penitenciar.
Astfel, bărbatul a fost condamnat la un an închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere, cu termen de supraveghere de 2 ani, interzicerea dreptului de a conduce vehicule pentru o perioadă de un an, participarea la programe de reintegrare socială și formare profesională, 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și plata a 1.000 de lei cheltuieli judiciare.
Instanța a atras atenția că nerespectarea obligațiilor impuse pe durata termenului de supraveghere sau săvârșirea unei noi infracțiuni poate conduce la revocarea suspendării și la executarea efectivă a pedepsei în penitenciar.
Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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