Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, Supercupa României, în „Alba Blaj” Arena | Sâmbătă, 11 octombrie, la ora 18.00, meci de gală care deschide sezonul voleibalistic

Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, în Supercupa României, meci programat sâmbătă, 11 octombrie, la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, este confruntarea de gală care deschide sezonul 2025/2026. Înaintea disputei, Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” a pregătit momente speciale pentru spectatorii prezenți.

În stagiunea trecută „mândria Albei” a câștigat ambele trofee interne după dispute cu rivala din Ilfov. Mai întâi Cupa României, acasă, într-o finală în luna martie, scor 3-1, ulterior blăjencele impunându-se și în finala Diviziei A1 (scor 3-1 la general, după ce au pierdut primul duel, 2-3, în fața fanilor), în luna aprilie.

*Echipa din „Mica Romă” vizează a treia Supercupă

Volei Alba Blaj, deținătoarea eventului național, vizează să cucerească pentru a treia oară Supercupa României, fiind la al patrulea meci de acest gen din istorie. Conform FRV, va fi al șaselea duel de acest gen pentru trofeu. În precedentele dispute, Volei Alba Blaj s-a impus în două rânduri (2021, la Brașov, 3-1 cu CSM Târgoviște; respectiv în 2023, la Blaj, 3-1 cu CSM Lugoj), iar CSM Târgoviște (2016, 3-2 cu Volei Alba Blaj, la Timișoara). În urmă cu mai bine de doi ani, „Alba Blaj” Arena a fost inaugurată într-un mod spectaculos, cu Supercupa României, la masculin și feminin, Volei Alba Blaj câștigând trofeul în fața fanilor, după 3-1 în confruntarea cu CSM Lugoj, din acel lot făcând parte căpitanul Drussyla Costa și Raisa Ioan – componente ale actualului efectiv. Volei Alba Blaj a trecut prin mari transformări în pauza competițională, sub comanda antrenorului spaniol Guillermo Naranjo Hernandez (care va avea un nou secund, pe sibianul Mihai Bulbuc, 34 de ani) sunt 11 noutăți (Hyke Lyklema, Charlotte Krenicky, Vittoria Piani, Mihaela Otcuparu, Dariya Ivanova, Ariana Pîrv, Luis Evilania Martinez, Bianca Grama, Viktoria Trcol, Jelena Delic și Elena Vizitiu). De partea cealaltă, vicecampioana CSO Voluntari are 7 achiziții sub comanda lui Giovanni Caprara (Kristina Guncheva, Alexia Ruci, Nicole Van de Voose, Susan Schut, Hannah Duchesneau, Georgiana Popa și Sabrina Starks

