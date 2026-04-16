Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, marea finală a Diviziei A1, primele meciuri, în 20 și 21 aprilie, la Blaj | Tricouri pentru cei care achiziționează bilete la ambele dispute
Biletele pentru cele două meciuri au fost puse în vânzare începând de astăzi, la ora 14.00. Deținătorii de abonamente și cei care își vor achiziționa bilete pentru ambele meciuri vor primi tricouri negre, inscripționate cu sigla Volei Alba Blaj, care vor putea fi ridicate începând de luni, 20 aprilie, de la ora 14.00, de la casa de bilete Alba Blaj Arena
Campioana din „Mica Romă” își va apăra titlul, fiind pentru al 12-lea an consecutiv în care „mândria Albei” se bate pentru trofeul suprem, cucerit de 8 ori.
Rivala CSO Voluntari este echipa cu care Volei Alba Blaj se va bate pentru supremație în ediția 2025/2026, întâlnindu-se echipele care și-au împărțit titlurile în ultimele 3 ediții.
Cu formația din Ilfov, Volei Alba Blaj s-a duelat de 7 ori, în 4 competiții diferite, Supercupa României, Divizia A1, Cupa României (semifinale) și Cupa CEV (semifinale), scorul general fiind de 5-4 pentru echipa lui Caprara.
Finala campionatului se va disputa după sistemul cel mai bun din 5 întâlniri, în 20 și 21 aprilie (primele două la Blaj), 25 și 26 aprilie (la Voluntari) și 3 mai dacă se va ajunge la meciul decisiv.
