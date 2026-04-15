Campioana Volei Alba Blaj, calificare în finala Diviziei A1, după 3-0 cu Corona Brașov | Duel în ultimul act, cu rivala CSO Voluntari, primele meciuri, în 20 și 21 aprilie, în „Alba Blaj” Arena
În meciul decisiv pentru accederea în finală, Volei Alba Blaj – Corona Brașov 3-0 (25-17, 25-18, 25-23), o victorie indubitabilă, ardelencele conducând în permanență.
În ultimul set s-a remarcat punctul realizat de libero-ul Diana Vereș, o situație rară lângă fileu. Un succes clar, spre deosebire de precedentele întâlniri, unele dramatice, încheiate cu 3-2 pentru gazde.
Partida a durat 77 de minute, iar cele mai multe puncte le-au realizat, iar Vittoria Piani și Ioana Baciu (câte 17), respectiv Evilania Martinez – 14.
Campioana din „Mica Romă” își va apăra titlul, fiind pentru al 12-lea an consecutiv în care „mândria Albei” se bate pentru trofeul suprem, cucerit de 8 ori.
Rivala CSO Voluntari este echipa cu care Volei Alba Blaj se va bate pentru supremație în ediția 2025/2026, întâlnindu-se echipele care și-au împărțit titlurile în ultimele 3 ediții.
Cu formația din Ilfov, Volei Alba Blaj s-a duelat de 7 ori, în 4 competiții diferite, Supercupa României, Divizia A1, Cupa României (semifinale) și Cupa CEV (semifinale), scorul general fiind de 5-4 pentru echipa lui Caprara.
Finala campionatului se va disputa după sistemul cel mai bun din 5 întâlniri, în 20 și 21 aprilie (primele două la Blaj), 25 și 26 aprilie (la Voluntari) și 3 mai dacă se va ajunge la meciul decisiv.
Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj
