Cum a scăpat un taximetrist din Alba de acuzațiile de trafic și consum de droguri: Decizie la Tribunalul Alba

Un taximetrist din județul Alba a scăpat de acuzațiile privind consumul și traficul de droguri de mare risc, după ce procurorii DIICOT au ajuns la concluzia că probele administrate în dosar nu sunt suficiente pentru a demonstra vinovăția acestuia.

Cu toate acestea, Tribubnalul Alba a decis confiscarea specială a substanței interzise descoperite asupra sa, apreciind că drogul trebuie retras definitiv din circuitul civil.

Decizia a fost pronunțată marți, 2 iunie 2026 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Alba, în dosarul privind o cantitate de 4-CMC („cristal”), un drog de mare risc.

Cum a început cazul

Ancheta a pornit în februarie 2024, după ce polițiștii au oprit în trafic un autoturism folosit în regim de taxi. La volan se afla un bărbat din Alba, iar în mașină se aflau mai mulți pasageri care solicitaseră cursa prin intermediul unei firme de taximetrie.

În timpul controlului, oamenii legii au descoperit asupra șoferului un pliculeț din plastic care conținea o substanță cristalină albă. Taximetristul a susținut încă de la început că nu știa ce conține plicul și că îl găsise în mașină cu puțin timp înainte, în timp ce efectua curățenia autoturismului după o cursă. Potrivit declarațiilor sale, era posibil ca obiectul să fi fost uitat de unul dintre clienți.

Analizele de laborator efectuate ulterior au stabilit că substanța era 4-CMC (4-Chloromethcathinone), drog de mare risc. Cantitatea inițială ridicată era de 0,59 grame, iar după efectuarea expertizelor a rămas o cantitate de 0,37 grame.

Martori cu suspiciuni, dar fără dovezi

În timpul investigațiilor, doi martori au declarat că au auzit că taximetristul s-ar ocupa cu vânzarea de „cristal” și că, în luna ianuarie 2024, acesta le-ar fi oferit gratuit câte o doză pentru consum.

Totuși, procurorii au constatat că aceste afirmații nu au fost susținute de alte probe obiective. Nu au existat interceptări, înregistrări, tranzacții documentate, supravegheri operative sau alte elemente care să confirme existența unei activități de trafic de droguri.

De asemenea, explicația oferită de șofer privind proveniența pliculețului a fost considerată plauzibilă, având în vedere că autoturismul era utilizat pentru transportul unui număr mare de persoane, iar posibilitatea ca substanța să fi aparținut unui client nu a putut fi exclusă.

În ordonanța de clasare emisă în ianuarie 2026, procurorii au arătat că există indicii privind o posibilă implicare a bărbatului în activități legate de droguri, însă acestea nu ating nivelul de certitudine necesar pentru trimiterea în judecată sau pentru obținerea unei condamnări.

Anchetatorii au subliniat că nu au mai putut fi administrate alte probe care să clarifice situația și că, în aceste condiții, trebuie aplicat principiul fundamental al dreptului penal potrivit căruia orice dubiu profită persoanei cercetate.

Ca urmare acuzația de deținere de droguri pentru consum propriu a fost clasată, acuzația de trafic de droguri de mare risc a fost, de asemenea, clasată. Bărbatul nu a fost trimis în judecată și nu a fost condamnat pentru nicio infracțiune.

Deși ancheta penală s-a încheiat fără stabilirea unei vinovății, judecătorul a apreciat că drogul descoperit trebuie confiscat.

Instanța a reținut că legislația specială în materia combaterii traficului și consumului de droguri prevede confiscarea substanțelor care au făcut obiectul unor infracțiuni prevăzute de lege, chiar și atunci când procesul penal se finalizează prin clasare.

Prin urmare, Tribunalul a admis cererea formulată de DIICOT și a dispus confiscarea definitivă a cantității de 0,37 grame de substanță care conține 4-CMC, aflată în custodia Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Hotărârea nu este definitivă. Atât procurorul, cât și persoana vizată au dreptul să formuleze contestație în termen de 3 zile de la comunicarea copiei încheierii.

sursa: ReJust

