FOTO | România, fără fotbaliștii din Alba, egal cu goluri în amicalul cu Georgia, la (re)debutul lui Gică Hagi ca selecționer
România, fără fotbaliștii din Alba, egal cu goluri în amicalul cu Georgia, la (re)debutul lui Gică Hagi ca selecționer
Fără vreunul dintre fotbaliștii din Alba, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, în lot, naționala de fotbal a României a remizat, 1-1 (0-0), în deplasare, la Tbilisi, cu Georgia, marți, 2 iunie 2026, la primul meci cu Gică Hagi pe bancă de la revenirea acestuia în postura de selecționer.
În primul minut al reprizei secunde, portarul Aioani a scăpat mingea la o centrare banală din dreapta și Kvilitaia a înscris din cădere.
Nouă minute mai târziu, România a restabilit egalitatea prin Louis Munteanu, jucător intrat după pauză. Acesta a punctat cu o lovitură de cap la colțul lung din centrarea lui Screciu. Totul a urmat unei recuperări în jumătatea adversă.
ROMÂNIA: 16. Aioani (12. Hindrich, 63′) – 24. Coubiș (22. M. Ilie, 63′), 3. Drăgușin, 5. Ghiță (23. Sorescu, 78′), 20. Borza (15. Eissat, 46′) – 6. Screciu (19. D. Matei, 71′), 18. R. Marin (8. Cicâldău, 46′) – 21. Moruțan (14. A. Dobre, 46′), 10. I. Hagi-cpt. (17. T. Băluță, 63′), 13. Mihăilă (11. Baiaram, 63′) – 7. Fl. Coman (9. L. Munteanu, 46′).
În minutul 65 „tricolorii” și jucătorii Georgiei i-au făcut culoar lui Kashia la ieșirea de pe teren. Căpitanul georgienilor a jucat ultimul meci la națională.
În minutul 71 s-a produs debutul la națională al luil David Matei (19 ani). Acesta a intrat în locul lui Screciu, colegul său de la noua campioană a României, Universitatea Craiova.
În naționala Georgiei a „prins” minute și Anzor Mekvabishvili, la rândul său jucător al Universității Craiova.
Sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 20:45, pe Stadionul „Steaua” din București, România va întâlni Țara Galilor, în al doilea amical din prima decadă a lui Cireșar.
foto: Echipa națională de fotbal a Românei / Facebook
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