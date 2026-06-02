FOTO | 14 elevi din Alba au reprezentat cu succes județul la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică 2026: Calificare la etapa internațională din Germania

14 elevi din Alba au reprezentat cu succes județul la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică 2026: Calificare la etapa internațională din Germania

În perioada 26–29 mai 2026, la Iași, s-a desfășurat Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, una dintre cele mai importante competiții dedicate elevilor pasionați de cercetare, inovare și interdisciplinaritate.

Evenimentul a reunit echipe din întreaga țară, oferind tinerilor oportunitatea de a-și valorifica spiritul creativ, gândirea critică și capacitatea de a transforma ideile științifice în proiecte aplicative cu impact real.

Competiția promovează excelența în educație, colaborarea în echipă și dezvoltarea competențelor de cercetare, fiind structurată pe trei secțiuni: Științe Fundamentale, Științe Aplicate și Tehnologia informației.

Proiectele prezentate au impresionat prin originalitate, rigoare științifică și preocuparea elevilor pentru găsirea unor soluții inovatoare la probleme actuale.

Județul Alba a fost reprezentat cu succes de 14 elevi talentați din unitățile de învățământ ale județului, coordonați la nivel județean de doamna inspector școlar prof. Mihaela Mateescu și însoțiți de mentorii lor: prof. Liviu Oneț, prof. Elena Pop, prof. Stela Predescu și prof. Mariana-Salomia Maierescu.

Echipa județului Alba s-a remarcat prin rezultate deosebite, obținând premii importante la această competiție națională.

*La secțiunea Științe Aplicate – Seniori, elevele Soporan Antonia-Sarah și Matei Anda Maria, de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, coordonate de prof. mentor Diana Vasiu, au obținut Premiul I și calificarea la etapa internațională, care va avea loc în Germania. Performanța lor confirmă nivelul ridicat al pregătirii și potențialul de excelență al elevilor din județul Alba în domeniul cercetării științifice.

*La categoria Juniori, elevii Greculeac Ștefan, de la Centrul Județean de Excelență Alba / Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, și Joldeș Petru, de la Centrul Județean de Excelență Alba / Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, coordonați de profesor mentor Mariana-Salomia Maierescu, au obținut Premiul al III-lea, demonstrând creativitate, perseverență și pasiune pentru domeniul științific.

*La secțiunea Științe Fundamentale – Juniori, elevele Andreica Dorothea și Groza Giulia-Ioana, de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș, coordonate de prof. Elena Pop, au obținut Mențiune pentru calitatea și complexitatea proiectului prezentat.

*Tot la secțiunea Științe Fundamentale – Seniori, Mențiune au obținut elevele Cârjean Andreea-Maria și Drăgan Maria-Emilia, de la Centrul Județean de Excelență Alba / Colegiul Național „David Prodan” Cugir, coordonate de prof. Stela Predescu.

„Participarea lotului județului Alba la această competiție reprezintă încă o dovadă a valorii educației performante și a implicării profesorilor mentori care susțin excelența și creativitatea elevilor. Rezultatele obținute reflectă munca susținută, seriozitatea și pasiunea tinerilor pentru știință și cercetare.

Îi felicităm pe toți elevii participanți pentru ideile inovatoare, proiectele deosebite și rezultatele remarcabile care au adus prestigiu județului Alba.

Adresăm mulțumiri mentorilor, părinților și tuturor celor care au sprijinit participarea lotului la această competiție de prestigiu. De asemenea, mulțumim Consiliului Județean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia și Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru susținerea acordată și pentru implicarea constantă în promovarea performanței educaționale”, se arată într-un comunicat de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI