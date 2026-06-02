CONCURSURI 2026 pentru ocuparea de funcții de conducere în DSP-uri și de manageri la serviciile de Ambulanță din România

Ministerul Sănătății a anunțat, marți, 2 iunie 2026, că demarează o amplă acțiune de ocupare prin concurs a funcțiilor de conducere din instituții cheie din sistemul medical.

Măsura vizează ocuparea a 29 de funcții de conducere din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, precum și a 42 funcții de manager general ale Serviciului de Ambulanță București–Ilfov și ale serviciilor de ambulanță județene, precum și ocuparea prin concurs a posturilor de președinte și vicepreședinte la Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) și director general al Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” (INTS).

„Prin această inițiativă se urmărește asigurarea unui management stabil, performant și orientat către rezultate în instituții esențiale pentru sănătatea publică din România care au un rol esențial în protejarea sănătății populației, gestionarea urgențelor medicale, dezvoltarea infrastructurii sanitare și asigurarea rezervelor de sânge la nivel național.

În paralel, consiliile de administrație din 7 unități sanitare subordonate Ministerului Sănătății vor demara procedurile de selecție pentru manageri. Este vorba despre: Spitalul de psihiatrie ZAM, Spitalul de Recuperare Borșa, Spitalul Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani, Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra, Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon”, Institutul Național de Pneumoftiziologie Marius Nasta și Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri, au precizat reprezentanții ministerului.

„În ultimii ani, o parte dintre instituțiile cu rol strategic în domeniul sănătății publice au funcționat cu funcții de conducere exercitate temporar sau cu posturi vacante. Deși activitatea acestora s-a desfășurat în condiții de continuitate, asigurarea unei conduceri stabile și ocuparea prin concurs a funcțiilor manageriale reprezintă premise esențiale pentru consolidarea capacității administrative, implementarea eficientă a politicilor publice și dezvoltarea proiectelor instituționale pe termen mediu și lung.

Un sistem sanitar puternic are nevoie nu doar de investiții și resurse, ci și de stabilitate. Prin aceste concursuri facem un pas important către consolidarea managementului în sănătate și către construirea unor instituții mai stabile, în beneficiul pacienților și al profesioniștilor din sistem”, a declarat ministrul interimar al Sănătății. Cseke Attila.

„Ministerul Sănătății urmărește ocuparea funcțiilor de conducere prin proceduri transparente și competitive, bazate pe competență profesională, experiență managerială și responsabilitate publică. Procedurile de selecție vor fi organizate în conformitate cu prevederile legale, iar calendarul și condițiile de participare vor fi comunicate public în perioada următoare”, se afirmă într-un comunicat de presă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI