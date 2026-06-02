CONCURSURI 2026 pentru ocuparea de funcții de conducere în DSP-uri și de manageri la serviciile de Ambulanță din România
CONCURSURI 2026 pentru ocuparea de funcții de conducere în DSP-uri și de manageri la serviciile de Ambulanță din România
Ministerul Sănătății a anunțat, marți, 2 iunie 2026, că demarează o amplă acțiune de ocupare prin concurs a funcțiilor de conducere din instituții cheie din sistemul medical.
Măsura vizează ocuparea a 29 de funcții de conducere din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, precum și a 42 funcții de manager general ale Serviciului de Ambulanță București–Ilfov și ale serviciilor de ambulanță județene, precum și ocuparea prin concurs a posturilor de președinte și vicepreședinte la Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) și director general al Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” (INTS).
„Prin această inițiativă se urmărește asigurarea unui management stabil, performant și orientat către rezultate în instituții esențiale pentru sănătatea publică din România care au un rol esențial în protejarea sănătății populației, gestionarea urgențelor medicale, dezvoltarea infrastructurii sanitare și asigurarea rezervelor de sânge la nivel național.
În paralel, consiliile de administrație din 7 unități sanitare subordonate Ministerului Sănătății vor demara procedurile de selecție pentru manageri. Este vorba despre: Spitalul de psihiatrie ZAM, Spitalul de Recuperare Borșa, Spitalul Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani, Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra, Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon”, Institutul Național de Pneumoftiziologie Marius Nasta și Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri, au precizat reprezentanții ministerului.
„În ultimii ani, o parte dintre instituțiile cu rol strategic în domeniul sănătății publice au funcționat cu funcții de conducere exercitate temporar sau cu posturi vacante. Deși activitatea acestora s-a desfășurat în condiții de continuitate, asigurarea unei conduceri stabile și ocuparea prin concurs a funcțiilor manageriale reprezintă premise esențiale pentru consolidarea capacității administrative, implementarea eficientă a politicilor publice și dezvoltarea proiectelor instituționale pe termen mediu și lung.
Un sistem sanitar puternic are nevoie nu doar de investiții și resurse, ci și de stabilitate. Prin aceste concursuri facem un pas important către consolidarea managementului în sănătate și către construirea unor instituții mai stabile, în beneficiul pacienților și al profesioniștilor din sistem”, a declarat ministrul interimar al Sănătății. Cseke Attila.
„Ministerul Sănătății urmărește ocuparea funcțiilor de conducere prin proceduri transparente și competitive, bazate pe competență profesională, experiență managerială și responsabilitate publică. Procedurile de selecție vor fi organizate în conformitate cu prevederile legale, iar calendarul și condițiile de participare vor fi comunicate public în perioada următoare”, se afirmă într-un comunicat de presă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Fostul premier Viorica Dăncilă promovează apropierea de China: „Să nu priviți prin ochii altora”
Fostul premier Viorica Dăncilă promovează apropierea de China: „Să nu priviți prin ochii altora” Fostul premier Viorica Dăncilă, în prezent director general al Camerei Româno-Chineze, a transmis un mesaj de deschidere și cooperare către tinerii din România și China, încurajându-i să își formeze propriile opinii și să cunoască direct realitățile celorlalte țări. Într-un interviu acordat […]
Șofer prins cu alcoolemie peste dublul limitei legale, după „6 beri” băute la livadă: Ce a decis Judecătoria Sebeș în cazul său
Șofer prins cu alcoolemie peste dublul limitei legale, după „6 beri” băute la livadă: Ce a decis Judecătoria Sebeș în cazul său Judecătoria Sebeș a condamnat un bărbat în vârstă de 46 de ani, angajat al unui ocol silvic, la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, după ce […]
Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România. Economist: „Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???”
Toate țările din Junk plătesc dobânzi mai mici decât România. Economist: „Suntem la Stand-Up Comedy și nu ne-a spus nimeni???” „România plătește de departe cele mai mari dobânzi la titlurile de stat dintre toate țările din Europa”, semnalează, marți, 2 iunie 2026, economistul Radu Georgescu. „Cu cât dobânda plătită la titlurile de stat este mai […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CONCURSURI 2026 pentru ocuparea de funcții de conducere în DSP-uri și de manageri la serviciile de Ambulanță din România
CONCURSURI 2026 pentru ocuparea de funcții de conducere în DSP-uri și de manageri la serviciile de Ambulanță din România Ministerul...
FOTO | Fostul premier Viorica Dăncilă promovează apropierea de China: „Să nu priviți prin ochii altora”
Fostul premier Viorica Dăncilă promovează apropierea de China: „Să nu priviți prin ochii altora” Fostul premier Viorica Dăncilă, în prezent...
Știrea Zilei
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna...
Turismul din Alba continuă să fie la pământ: Numărul de înnoptări a scăzut cu aproape 10%. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru
Turismul din judeţul Alba continuă să fie la pământ: Numărul de înnoptări a scăzut cu aproape 10%. Județul, pe ultimul...
Curier Județean
Cum a scăpat un taximetrist din Alba de acuzațiile de trafic și consum de droguri: Decizie la Tribunalul Alba
Cum a scăpat un taximetrist din Alba de acuzațiile de trafic și consum de droguri: Decizie la Tribunalul Alba Un...
Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud:...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...