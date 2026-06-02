FOTO | Fostul premier Viorica Dăncilă promovează apropierea de China: „Să nu priviți prin ochii altora”

Fostul premier Viorica Dăncilă promovează apropierea de China: „Să nu priviți prin ochii altora”
Fostul premier Viorica Dăncilă, în prezent director general al Camerei Româno-Chineze, a transmis un mesaj de deschidere și cooperare către tinerii din România și China, încurajându-i să își formeze propriile opinii și să cunoască direct realitățile celorlalte țări.
Într-un interviu acordat China Global Television Network (CGTN), Dăncilă a subliniat importanța contactului direct și a experiențelor personale în construirea unei percepții corecte despre China.
„Un proverb chinezesc spune că atunci când bate vântul schimbării, unii construiesc ziduri, alții construiesc mor de vânt. Cu cât am venit mai des, cu atât percepția și admirația față de China au crescut”, și-a început aceasta intervenția.
Adresându-se tinerilor, fostul premier le-a recomandat să nu se lase influențați de percepțiile altora, ci să descopere singuri realitatea.
„Să vină și să vadă ei ce înseamnă cu adevărat China și sunt convinsă că atunci vor fi impresionați și vor pleca către țară cu dorința de a se întoarce în China”, a spus Viorica Dăncilă.
Referindu-se la modalitățile prin care România și China își pot consolida relațiile, aceasta a evidențiat rolul educației, culturii și schimburilor interumane.
„Aceste schimburi sunt foarte importante, pentru că atunci când cunoști cultura, când cunoști modul în care se face educație în țara respectivă, când vezi inovarea și cercetarea pe care domnul președinte Xi Jinping a dezvoltat-o, pentru că, fac o paranteză, dânsul are o gândire strategică și aici trebuie să admirăm poporul chinez care a știut cu înțelepciune să-și aleagă liderii, a pus accent nu pe o dezvoltare numai în prezent, ci a gândit pe viitor, iar educația, cercetarea și inovarea sunt elemente foarte importante. Sunt cea mai bună investiție.
Eu cred că schimbul de bune practici, schimbul de elevi, schimbul de studenți, de profesori vor face o legătură între cele două țări, pentru că avem ce învăța din China, dar și China trebuie să cunoască modelul educațional pe care-l are România. Pe de altă parte, cultura întotdeauna a fost o punte între țări și noi trebuie să folosim această punte”, a declarat Viorica Dăncilă.
Aceasta consideră că dezvoltarea Chinei poate reprezenta o sursă de interes pentru tinerii români și susține extinderea programelor de schimb și a contactelor directe între generațiile tinere din cele două state.
„Ceea ce se vede în China este impresionant pentru majoritatea tinerilor din România”, a afirmat ea, adăugând că tinerii ar trebui să interacționeze mai mult, „pentru că interacțiunea creează prietenii, creează percepții care pot fi în avantajul celor două țări. Pe de altă parte, trendurile sunt foarte importante, iar cunoașterea pentru tineri reprezintă o provocare”.
În același context, Viorica Dăncilă a pledat pentru organizarea unor programe de schimb educațional și cultural între cele două țări.
„Ar fi bine să facem schimburi de experiență, astfel încât să aducem grupuri de tineri în China ca să vadă modul în care se face educație, modul în care se raportează tinerii la prezent și la viitor. Și de asemenea, grupuri de tineri din China în România pentru a vedea modul în care trăiesc tinerii din România, prioritățile pe care le au. Vedeți acum, prin intermediul tehnologiei, putem vedea foarte multe locuri, dar eu cred că interacțiunea directă este foarte importantă”, a mai spus Viorica Dăncilă.
sursa foto: Viorica Dăncilă / Facebook
