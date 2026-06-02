7 iunie 2026 | Omagiu adus la Sebeș micului geniu al muzicii, Carl Filtsch, cu muzicieni invitați din Japonia și Ucraina

Omagiu adus la Sebeș micului geniu al muzicii, Carl Filtsch, cu muzicieni invitați din Japonia și Ucraina

În data de 28 mai 2026, reprezentanți ai municipalității și ai Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, un grup de elevi alături de preotul Alfred Dahinten de la Biserica Evanghelică au adus un omagiu muzicianului Carl Filtsch (1830-1845), născut la Sebeș și considerat unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului al XIX-lea și cel mai strălucit discipol al cunoscuților compozitori Frédéric Chopin și Franz Liszt.

Deși s-a stins la o vârstă fragedă (15 ani), Carl Filtsch s-a remarcat în viața culturală a vremii sale, în cele mai importante centre ale Europei: Budapesta, Viena, Wiesbaden, Baden-Baden, Paris și Londra. Monumentul său funerar, dăltuit în marmură, se află în cimitirul San Michele din Veneţia, iar un bust este situat în centrul orașului Sebeș, în proximitatea Bisericii Evanghelice.

Continuând evenimentele dedicate micului Carl, duminică, 7 iunie 2026, începând cu ora 15.00, la Biserica Evanghelică din Sebeș, va avea loc un salon muzical-literar, menit să evoce câteva episoade memorabile din viața micului geniu al muzicii și să ofere publicului întâlniri pe portativ emoționante.

Programul este următorul:

Duminică, 7 iunie 2026, Biserica Evanghelică Sebeș

ORA 15.00: Frédéric Chopin și elevul său preferat, Carl Filtsch

La pian: Ivan Shemciuk (Ucraina/România)

Narator: Cătălin Neghină, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Text și coordonator program: Dagmar Dusil (Germania)

(pauză)

ORA 16.15

Lansarea volumului Despre fratele celui pe care Chopin l-a iubit: Josef Filtsch (1813-1894), autori: Chiyo Hagiwara (Japonia) și Radu Totoianu (România, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2026. Recenzie: Nadia-Diana Arsin (Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș)

Recital de pian: Chiyo Hagiwara (Japonia)

Din program: Josef Filtsch – La résignation-Elégie op. 14, Mélodies hongroises op. 1, Carl Filtsch – Etude op.8, Josef Filtsch – Deux études de salon pour piano, L’Hirondelle op. 5 no. 2, Carl Filtsch -Romanze ohne Worte, Josef Filtsch – Romances sans paroles op.12, Vivace – Andantino – Agitato, Carl Filtsch – Das Lebewohl von Venedig

Carl Filtsch, care a început să improvizeze la pian de la o vârstă fragedă, a lăsat în urma sa treisprezece compoziții proprii, dintre care unele au fost publicate pentru prima dată la Londra, în 1843. El a compus şi un concert pentru pian care, din păcate, s-a pierdut. În ciuda influenţelor uşor de recunoscut ale profesorilor săi, în lucrările sale se oglindesc o maturitate timpurie şi un talent remarcabil.

Pianista japoneză Chyio Hagiwara este absolventă a Colegiului de Muzică din Tokyo. A studiat sub îndrumarea unor cunoscuți profesori, ca: Yayoi Fujisawa, Toru Kimura, Shinya Ozaki, Hitoshi Kobayashi, Yutaka Yoshida, Csíky Boldizsár Sr., Csíky Boldizsár Jr. şi Junko Massaglia. Ea a intrat pentru prima data în contact cu opera lui Carl Filtsch în timpul studiilor cu Csíky Boldizsár Sr. şi Csíky Boldizsár Jr., iar numele ei este legat de introducerea în muzica clasică japoneză a creațiilor acestuia. În luna aprilie a anului 2017, CD-ul cu compoziţiile copilului minune de la Sebeş, în interpretarea ei, a ajuns pe primul loc în „Billboard Japan Top Albums”.

Astfel, lucrările lui Carl Filtsch au pătruns în cultura japoneză, unde se bucură și în prezent de o apreciere unanimă, reflectată și în revistele culturale şi în mass-media niponă. Chyio Hagiwara a oferit recitaluri de pian în Japonia, Franţa și România, la București, Cluj-Napoca, Satu Mare, Sighişoara, Odorheiu-Secuiesc și în incinta Castelului Peleș şi, desigur, la Sebeş. În ultimii 20 de ani, a susţinut numeroase concerte, în calitate de solistă, împreună cu Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureş, iar în 2020 a încheiat seria de reprezentaţii a tuturor concertelor pentru pian compuse de Johann Sebastian Bach, împreună cu Orchestra Filarmonicii „Dinu Lipatti” din Satu Mare, sub bagheta dirijorului Shinya Ozaki.

Pe lângă cariera sa de pianistă, Chyio Hagiwara este implicată şi în alte proiecte, așa cum este albumul „Pilgrimage”, în care a cântat la claviatură, dar şi vocal, în limbile engleză şi hindi. De asemenea, a cântat la pian şi vocal în cadrul proiectului „All 91 Wild Rose Songs of the World”, la „Kanoya Rose Garden”, în Kagoshima (Japonia). În anul 2009, a compus pentru Forţele de Autoapărare Maritimă ale Japoniei cântecul „Air Patrol Squadron 1st Squadron”. În anul 2020, pianista a lansat un nou CD cu compoziții proprii, numit „Poetry and Dance”, în acelaşi an creând „Senzonshō”, un instrument musical de percuţie care foloseşte mai multe clopote „Senzon” (folosite în ritualurile budiste), la care a interpretat propriile compoziții şi nu numai, susţinând reprezentaţii în sanctuare, temple, precum şi la diverse evenimente.

În 2021 a lansat primul ei CD „Senzonshō”, numit „Amano Iwato Suite”, cu propriile sale compoziții. De-a lungul timpului, Chyio Hagiwara a fost răsplătită cu mai multe premii şi distincţii. În anul 2017, i s-a decernat „Yamato City Culture and Art Future Award”, în 2019, la Paris, a câştigat locul al III-lea la Concursul International de pian „Concours Musical de France”, iar în 2023 a fost laureată a concursului „Okayama Online Music”, pentru interpretarea la „Senzonshō”. Artist talentat şi creativ, Chyio Hagiwara se exprimă şi prin intermediul fotografiei şi picturii, expunând la prestigiosul „Mitsuo Tsujimoto’s Photo Studio” din Kyoto, în 2020 şi 2021, dar și al literaturii, obţinând locul al II-lea şi premiul „Re Life Literary” la categoria povestiri scurte. Din anul 2024, Chiyo Hagiwara este cetățean de onoare al Municipiului Sebeș.

Ivan Shemchuk s-a născut la 26 noiembrie 1994, în Cernăuți, Ucraina. Primele lecții de pian le-a urmat la școala de muzică din orașul natal, sub îndrumarea profesoarei Elvira Ryzhonok. Ulterior, și-a continuat studiile la Lviv (Liov), la Școala de Muzica „Solomiya Krushelnytska”, în clasa profesoarei Ludmila Zakopets.

În anul 2018 a absolvit cu succes Academia de Muzică „Feliks Nowowiejski” din Bydgoszcz, Polonia, la clasa profesorului Jarosław Drzewiecki. Este laureat al următoarelor concursuri: Forumul Pianistic „Bieszczady fără granițe” din Sanok, Polonia (2014), Premiul I la Concursul Internațional „Musica Classica” din Moscova, Rusia (2015), Marele Premiu la concursul destinat studenților străini din Antonin, Polonia (2017), Premiul al Il-lea la Concursul Internațional de Muzică Poloneză „Stanisław Moniuszko” din Rzeszów, Polonia (2021), Premiul I la Concursul Internațional de Pian și Compoziție „Carl Filtsch” din Sibiu (2023), precum și Premiul I la Concursul Internațional de Pian din Târgu Mureș (2023), Premiul I la Concursul „Dinu Lipatti”, București 2025.

În anul 2020, casa de discuri DUX a lansat albumul său de debut, intitulat „Rachmaninoff: Piano Transcriptions”. Din anul 2018, Ivan Shemchuk locuiește în România.

Rezervări la numărul de telefon: 0372-930929 sau la adresa de email: [email protected].

„Prezența dumneavoastră ne onorează!”, au subliniat organizatorii evenimentului.

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