Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, în sferturile de finală ale Cupei CEV! Manșa tur, în 19 februarie, în „Alba Blaj” Arena

Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, în sferturile de finală ale Cupei CEV! Manșa tur, joi, 19 februarie, în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00

Volei Alba Blaj se va duela cu rivala CSO Voluntari în sferturile de finală ale Cupei CEV, primul meci fiind fixat în 19 februarie în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00, astfel că sigur România va avea o reprezentantă în semifinalele celei de-a doua întreceri continentale ca importanță.

eturul se va disputa la București, probabil în 25 februarie, iar în penultimul act, dacă se respectă calculele hârtiei, echipa calificată va da piept cu Galatasaray Istanbul!

Venită din grupele Ligii Campionilor, după ce a învins cu 3-1 pe Volero Le Cannet, în meciul decisiv, campioana României va avea parte de un sfert de finală 100 la sută românesc. CSO Voluntari, vicecampioana României, a trecut în optimi de echipa poloneză Radon (3-2 și 3-1 în returul de acasă).

Volei Alba Blaj și CSO Voluntari se înfruntă în toate competițiile posibile, pe lângă dubla europeană mai fiind o alta în semifinalele Cupei României (miercuri, 11 februarie, în deplasare; returul, în 4 martie, în „Mica Romă”).

