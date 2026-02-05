Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, în sferturile de finală ale Cupei CEV! Manșa tur, în 19 februarie, în „Alba Blaj” Arena
Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, în sferturile de finală ale Cupei CEV! Manșa tur, joi, 19 februarie, în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00
Volei Alba Blaj se va duela cu rivala CSO Voluntari în sferturile de finală ale Cupei CEV, primul meci fiind fixat în 19 februarie în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00, astfel că sigur România va avea o reprezentantă în semifinalele celei de-a doua întreceri continentale ca importanță.
Citește și: VIDEO: Volei Alba Blaj, calificare dramatică în sferturile de finală Cupei CEV!!! Echipa din „Mica Romă”, victorie 3-1 cu Volero Le Cannet
eturul se va disputa la București, probabil în 25 februarie, iar în penultimul act, dacă se respectă calculele hârtiei, echipa calificată va da piept cu Galatasaray Istanbul!
Venită din grupele Ligii Campionilor, după ce a învins cu 3-1 pe Volero Le Cannet, în meciul decisiv, campioana României va avea parte de un sfert de finală 100 la sută românesc. CSO Voluntari, vicecampioana României, a trecut în optimi de echipa poloneză Radon (3-2 și 3-1 în returul de acasă).
Volei Alba Blaj și CSO Voluntari se înfruntă în toate competițiile posibile, pe lângă dubla europeană mai fiind o alta în semifinalele Cupei României (miercuri, 11 februarie, în deplasare; returul, în 4 martie, în „Mica Romă”).
Foto: Volei Alba Blaj
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Noi partide de verificare pentru divizionarele terțe din Alba | Vineri, în Turcia, CSM Unirea Alba Iulia – SKS Oskar Przysucha
Noi partide de verificare pentru divizionarele terțe din Alba | Vineri dimineață, în Turcia, CSM Unirea Alba Iulia – SKS Oskar Przysucha (Polonia) În acest weekend cele 4 divizionare terțe din Alba care activează în Seria 7 din Liga 3 au parte de noi partide de verificare. CSM Unirea Alba Iulia, aflată în cantonament centralizat […]
Duminică, 8 februarie, în Sala „Florin Fleșeriu”, vom cunoaște câștigătoarea Campionatului Județean de Fotbal în sală, ediția a noua
Duminică, 8 februarie, în Sala „Florin Fleșeriu”, vom cunoaște câștigătoarea Campionatului Județean de Fotbal în sală, ediția a noua | Își apără VCG Vințu de Jos trofeul? Pentru al treilea an consecutiv, Sala „Florin Fleșeriu” din Sebeș va găzdui ultimele meciuri ale Campionatului Județean de Fotbal în sală, ediția a noua. Atractiva competiție organizată de […]
VIDEO: Volei Alba Blaj, calificare dramatică în sferturile de finală Cupei CEV!!! Echipa din „Mica Romă”, victorie 3-1 cu Volero Le Cannet
Volei Alba Blaj, campioana României, calificare dramatică în sferturile de finală ale Cupei CEV! Echipa din „Mica Romă”, victorie 3-1 cu Volero Le Cannet! În ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj a învins Volero Le Cannet, scor 3-1 (25-17, 18-25, 25-20, 25-19), după o partidă dramatică, disputată într-o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii 2026 | Modificări în Pilonul II pentru mai mulți bani destinați pensionarilor. Proiectul de lege, adoptat tacit de Senat
Pensii 2026 | Modificări în Pilonul II pentru mai mulți bani destinați pensionarilor. Proiectul de lege, adoptat tacit de Senat...
Asociația Energia Inteligentă: Preţul plafonat la gaze distorsionează piaţa şi favorizează „băieţii deştepţi”
Asociația Energia Inteligentă: Preţul plafonat la gaze distorsionează piaţa şi favorizează „băieţii deştepţi” Prelungirea schemei de plafonare a preţului la...
Știrea Zilei
Gheorghe Hagi, „regele” fotbalului românesc, împlinește 61 de ani. Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, desemnat în 1999 fotbalistul român al secolului
Gheorghe Hagi, „regele” fotbalului românesc, împlinește 61 de ani. Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, desemnat în...
AREST PREVENTIV pentru medicul din Sebeș acuzat de luare de mită: Ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate
AREST PREVENTIV pentru medicul din Sebeș acuzat de luare de mită: Ar fi primit între 100 și 600 de euro...
Curier Județean
FOTO | Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes
Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes Un lot de...
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT Un accident...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...