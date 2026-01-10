Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, duminică, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, derby-ul debutului de an în Divizia A1 la volei feminin

Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, duminică, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, este derby-ul debutului de an în Divizia A1 la volei feminin

Duminică, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, este confruntarea dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari, derby-ul debutului de an în Divizia A1 la volei feminin, contând pentru prima rundă a returului sezonului regular (transmis în direct pe TVR Sport).

Cu acest prilej va fi prima apariție oficială în fața fanilor a achizițiilor Ana Escamilla (extremă, Spania) și Marija Miljević (coordonatoare, Serbia), însă Guillermo Naranjo Hernandez are și probleme de lot, vedeta Vittoria Piani acuzând probleme medicale, la fel și Bianca Grama (nu au efectuat deplasarea în Franța),

Se înfruntă rivalele la trofeele interne, formații aflate la egalitate, cu câte 27 de puncte, în fruntea ierarhiei, Blajul fiind lider la setaveraj (a cedat cu 3 seturi mai puțin), grupări angrenate în competițiile continentale, ambele cu eșecuri recente. Echipa din „Mica Romă” a fost învinsă, joi, în primul joc din 2026, scor 1-3, în grupele Ligii Campionilor, în Franța, cu Volero Le Cannet (confruntare importantă care asigură clasarea pe locul al treilea și implicit accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV). CSO Voluntari a pierdut în Germania, cu VfB Suhl Thuringen, în turul optimilor de finală ale Cupei Challenge, scor 1-3 (25-23, 18-25, 18-25, 20-25).

*CSO Voluntari, avantaj moral

Vicecampioana României, CSO Voluntari, are avantajul moral al celor două victorii directe realizate în startul stagiunii, acum 3 luni, la interval de câteva zile, în luna octombrie. Mai întâi, echipa lui Giovanni Caprara a dat lovitura și a cucerit Supercupa României tocmai la Blaj, după ce s-a impus cu 3-1. Apoi, în runda inaugurală a Diviziei A1, a urmat al doilea succes consecutiv, acasă, 3-2, la finele unei partide palpitante (0-1, 2-1, 2-2), în ambele dispute remarcându-se Nicole Van de Voose. „În weekend, jucăm cu CSO Voluntari, echipă cu care ne luptăm pentru prima poziție în campionat, iar o săptămână mai târziu jucăm la Dinamo, o altă contracandidată la campionat. Este un program foarte încărcat și mă bucur că ne-am întărit cu jucătoare precum Ana Escamilla și Marija Miljević, iar eu sunt convins că ele vor ajuta mult echipa. Avem atât de multe meciuri într-o perioadă atât de scurtă de timp – în care vom juca patru meciuri în Liga Campionilor, vom întâlni două dintre cele trei contracandidate la titlu și mai avem și Cupa României – și pentru mine toate jucătoarele sunt importante, pentru că vom fi nevoiți să facem schimbări, pentru a fi proaspeți la meciurile care vor urma”, a spus principalul Blajului.

Va urma o altă săptămână incendiară, cu deplasări la Istanbul (miercuri, 14 ianuarie), pentru disputa cu VakifBalk, respectiv la București, pentru un alt derby, cu Dinamo (sâmbătă, 17 ianuarie).

