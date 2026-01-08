Volei Alba Blaj, eșec cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, scor 1-3, în primul meci din 2026

Volei Alba Blaj a suferit un eșec cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, scor 1-3, în primul meci din 2026, confruntare în care nu a contat pe Piani – accidentată

Volei Alba Blaj, campioana României, a pierdut în Franța, cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, scor 1-3, într-un meci contând pentru etapa a treia a competiției continentale, primul joc al anului 2026.

A rezultat o evoluție neconcludentă a Blajului, în compania unui adversar abordabil.

Start cu stângul pentru echipa din „Mica Romă”, care nu a putut conta pe Vittoria Piani, o grea pierdere, absență care a dereglat total mecanismul. Volei Alba Blaj are 3 înfrângeri din tot atâtea meciuri în Liga Campionilor, în timp ce oponenta a bifat primul succes. Duminică, în „Alba Blaj” Arena este confruntarea cu CSO Voluntari, la ora 18.00, iar miercuri, deplasare la Istanbul, pentru meciul cu VakifBank (a învins, 3-1, în deplasare, pe Scandicci)

Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj 3-1 (25-23, 21-25, 25-22, 25-22)

Volei Alba Blaj a început modest confruntarea din Franța, fiind condusă cu 16-9 și 21-15, vizitatoarele declanșând cursa de urmărire la 18-22. Blajul a egalat la 22, apoi la 23, însă în cele din urmă a cedat setul.

Fără vedeta Vittoria Piani, principala gură de tun, și Bianca Grama – accidentate, Blajul a avut dificultăți în startul disputei, cu Mihaela Otcuparu – surpriza, în formula de start. În setul secund, principalul Blajului a modificat distribuția, mizând pe cele două achiziții, care au intrat în setul inaugural, Miljevic și Escamilla, plus Martinez (care a evoluat pe fals), și soarta jocului s-a schimbat. Reprezentanta României s-a aflat mereu în față, a condus în permanență (o egalitate la 21) și a reușit să-și adjudece parțialul. Situația s-a înclinat iarăși în al treilea parțial, cu Volero Le Cannet revenind în prim-plan. Rolurile s-au schimbat, Blajul s-a apropiat la un singur punct (19-20), însă a cedat parțialul. Ba mai mult, reprezentanta României nu s-a mai putut redresa, a căzut, a abandonat lupta în ultimul set (a fost 20-8 pentru oponente) și a pierdut întâlnirea, eșec care cântărește în lupta directă pentru ocuparea poziției a treia în grupă și implicit pentru

Volei Alba Blaj: Drussyla Costa, Viktoria Trcol, Mihaela Otcuparu, Ariana Pîrv, Jelena Delic, Charlotte Krenicky, Diana Vereș (l); au mai intrat Marija Miljevic, Ana Escamilla, Evilania Martinez; Raisa Ioan, Eva Vizitiu (l)

