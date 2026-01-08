Volei Alba Blaj, eșec cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, scor 1-3, în primul meci din 2026
Volei Alba Blaj a suferit un eșec cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, scor 1-3, în primul meci din 2026, confruntare în care nu a contat pe Piani – accidentată
Volei Alba Blaj, campioana României, a pierdut în Franța, cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, scor 1-3, într-un meci contând pentru etapa a treia a competiției continentale, primul joc al anului 2026.
A rezultat o evoluție neconcludentă a Blajului, în compania unui adversar abordabil.
Citește și: Volei Alba Blaj, start incendiar de an! Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez: „Suntem pregătiți”
Start cu stângul pentru echipa din „Mica Romă”, care nu a putut conta pe Vittoria Piani, o grea pierdere, absență care a dereglat total mecanismul. Volei Alba Blaj are 3 înfrângeri din tot atâtea meciuri în Liga Campionilor, în timp ce oponenta a bifat primul succes. Duminică, în „Alba Blaj” Arena este confruntarea cu CSO Voluntari, la ora 18.00, iar miercuri, deplasare la Istanbul, pentru meciul cu VakifBank (a învins, 3-1, în deplasare, pe Scandicci)
Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj 3-1 (25-23, 21-25, 25-22, 25-22)
Volei Alba Blaj a început modest confruntarea din Franța, fiind condusă cu 16-9 și 21-15, vizitatoarele declanșând cursa de urmărire la 18-22. Blajul a egalat la 22, apoi la 23, însă în cele din urmă a cedat setul.
Fără vedeta Vittoria Piani, principala gură de tun, și Bianca Grama – accidentate, Blajul a avut dificultăți în startul disputei, cu Mihaela Otcuparu – surpriza, în formula de start. În setul secund, principalul Blajului a modificat distribuția, mizând pe cele două achiziții, care au intrat în setul inaugural, Miljevic și Escamilla, plus Martinez (care a evoluat pe fals), și soarta jocului s-a schimbat. Reprezentanta României s-a aflat mereu în față, a condus în permanență (o egalitate la 21) și a reușit să-și adjudece parțialul. Situația s-a înclinat iarăși în al treilea parțial, cu Volero Le Cannet revenind în prim-plan. Rolurile s-au schimbat, Blajul s-a apropiat la un singur punct (19-20), însă a cedat parțialul. Ba mai mult, reprezentanta României nu s-a mai putut redresa, a căzut, a abandonat lupta în ultimul set (a fost 20-8 pentru oponente) și a pierdut întâlnirea, eșec care cântărește în lupta directă pentru ocuparea poziției a treia în grupă și implicit pentru
Volei Alba Blaj: Drussyla Costa, Viktoria Trcol, Mihaela Otcuparu, Ariana Pîrv, Jelena Delic, Charlotte Krenicky, Diana Vereș (l); au mai intrat Marija Miljevic, Ana Escamilla, Evilania Martinez; Raisa Ioan, Eva Vizitiu (l)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Andreas Mihaiu, prima achiziție a CSM Unirea Alba Iulia: „Obiectiv clar, promovarea în Liga 2″
Andreas Mihaiu, prima achiziție a CSM Unirea Alba Iulia: „Obiectiv clar, promovarea în Liga 2″. Mijlocașul crescut de Dinamo, sub comanda lui Militaru, în „alb-negru” Andreas Mihaiu, jucătorul de 27 de ani crescut de Dinamo, ultima dată în Liga 2 la CSM Slatina, este primul transfer anunțat de CSM Unirea Alba Iulia în această iarnă! Citește […]
Și CS Universitar Alba Iulia demarează pregătirile în 12 ianuarie | Studenții, cantonament centralizat și 6 amicale
Și CS Universitar Alba Iulia demarează pregătirile în 12 ianuarie, cu primul antrenament pe „Pielarul”. Studenții, cantonament centralizat pe plan local și 6 amicale Pe lângă CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, și CS Universitar Alba Iulia va demara pregătirile luni, 12 ianuarie, primul antrenament din 2026 fiind prevăzut pe Stadionul […]
Andreas Mihaiu, primul transfer al CSM Unirea Alba Iulia! Mijlocașul crescut de Dinamo atacă promovarea în Liga 2, sub comanda lui Militaru, în „alb-negru”
Andreas Mihaiu, primul transfer al liderului CSM Unirea Alba Iulia! Mijlocașul crescut de Dinamo atacă promovarea în Liga 2, sub comanda lui Militaru, în „alb-negru” Andreas Mihaiu, jucătorul de 27 de ani crescut de Dinamo, ultima dată în Liga 2 la CSM Slatina, este primul transfer al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia în această […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Recomandări ale autorităților în contextul noului episod de iarnă severă: „Urmăriți constant buletinele meteorologice și evitați deplasările neesențiale”
DSU, recomandări în contextul vremii nefavorabile Autoritățile au transmis, joi, 8 ianuarie 2026, o serie de recomandări populației în contextul...
Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarketurilor, inclusiv din Alba. Motivul
Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarket-urilor. Motivul Nestlé a anunțat retragerea mai multor loturi...
Știrea Zilei
Toți utilizatorii din Alba, alimentați cu energie electrică și apă potabilă. Echipele DEER, retrase din teren. 7 generatoare rămân dislocate în județ pentru a alimenta consumatorii la nevoie
Toți utilizatorii din Alba, alimentați cu energie electrică și apă potabilă. Echipele DEER, retrase din teren. 7 generatoare rămân dislocate...
VIDEO | Trafic BLOCAT timp de 2 ore jumătate pe DN 14B: Coloane de mașini înzăpezite pe ambele sensuri în zona Cistei-Crăciunel-Blaj
Trafic BLOCAT timp de 2 ore jumătate pe DN 14B: Coloane de mașini înzăpezite pe ambele sensuri în zona Cistei-Crăciunel-Blaj...
Curier Județean
FOTO | Piața volantă din Alba Iulia, DESCHISĂ mâine: Se lucrează la deszăpezire. Intervenții pregătite și în cursul nopții
Piața volantă din Alba Iulia, DESCHISĂ mâine: Se lucrează la deszăpezire. Intervenții pregătite și în cursul nopții Piața volantă din...
Patru drumuri județene din Alba, ÎNCHISE temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Care sunt rutele alternative
Patru drumuri județene din Alba, ÎNCHISE temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Care sunt rutele alternative Patru drumuri județene din...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Opinii Comentarii
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...