Alocații pentru copii 2026  | Cum se recuperează sumele aferente alocației de stat pentru copii: Precizări oficiale

Cum se recuperează sumele aferente alocației de stat pentru copii: Precizări oficiale

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a făcut recent precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii, precum și cu privire la recuperarea eventualelor sume achitate necuvenit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, dreptul la alocația de stat încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Conform art. 16 alin. (1) din actul normativ menționat, încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii intervine în următoarele situații:

• decesul copilului sau, după caz, al tânărului;

• situația în care tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în condițiile legii;

• cazul în care copilul cetățenilor străini sau apatrizi prevăzuți de lege nu mai locuiește în România.

Sistemul informatic deținut de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru gestionarea plății beneficiilor de asistență socială operează încetarea automată a plății dreptului începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare, conform prevederilor legale aplicabile. Totodată, în situația în care sunt identificate sume achitate necuvenit, se emite decizie de recuperare/debit, în condițiile legii.

Totodată, legislația în vigoare reglementează și situațiile în care plata alocației de stat pentru copii poate fi suspendată temporar.

Astfel, potrivit art. 3 alin. (5) din HG nr. 577/2008, în situația în care nu a fost eliberat certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea poate fi depusă în baza actului constatator al nașterii sau a extrasului de naștere. Copia certificatului de naștere trebuie depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la nașterea copilului. În caz contrar, dreptul la alocația de stat pentru copii se suspendă până la depunerea documentului, cu reluarea plății drepturilor restante.

De asemenea, conform art. 14 alin. (1) din același act normativ, în situația schimbării reprezentantului legal al copilului, plata alocației de stat se suspendă până la stabilirea noului reprezentant legal, urmând ca plata să fie reluată inclusiv pentru perioada suspendării, în condițiile prevăzute de lege.

În conformitate cu art. 6 alin. (7) din Legea nr. 61/1993, în cazul în care drepturile sunt achitate prin mandat poștal, plata alocației se suspendă dacă, timp de 3 luni consecutive, reprezentantul legal al copilului nu încasează sumele cuvenite. Reluarea plății, inclusiv acordarea drepturilor restante, se realizează în baza unei cereri scrise depuse la agenția teritorială.

Totodată, art. 20 alin. (1) din HG nr. 577/2008 prevede faptul că încetarea, modificarea sau suspendarea dreptului la alocația de stat pentru copii se realizează prin decizie emisă de directorul executiv al agenției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 20 de zile de la emitere.

ANPIS reamintește faptul că, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, persoanele cărora li se efectuează plata alocației de stat pentru copii au obligația de a comunica orice modificare privind componența familiei sau domiciliul/reședința care poate determina modificarea ori încetarea acordării drepturilor, în termen de maximum 15 zile de la apariția acesteia.

În ceea ce privește sumele achitate necuvenit, art. 7 alin. (2) din Legea nr. 61/1993 prevede că acestea se recuperează în baza deciziei emise de instituția care a efectuat plata drepturilor sau prin angajament de plată scris al persoanei care le-a încasat necuvenit.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile teritoriale aplică prevederile legale în vigoare pe baza informațiilor și documentelor oficiale existente în evidențele administrative, cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei situații, se arată în finalul textului care conține precizările oficiale ale ANPIS.

