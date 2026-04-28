Volei Alba Blaj, contestație după eșecul cu CSO Voluntari din al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin | Solicitare, omologarea meciului cu 3-0, la „masa verde”!
Volei Alba Blaj a înaintat o contestație după înfrângerea din meciul 3 al finalei Diviziei A1 de volei feminin, pierdut 0-3 cu CSO Voluntari, invocând condițiile neregulamentare din Sala „Gabriela Szabo” din Voluntari!
Echipa din „Mica Romă” solicită ca echipa gazdă să fie sancționată cu 0-3 la „masa verde”. Astăzi, la ora 20.30 este partida a patra, iar în cazul unui succes, CSO Voluntari va câștiga titlul în ediția 2025/2026
„În urma meciului 3 al finalei campionatului, disputat astăzi în Sala „Gabriela Szabo” din Voluntari, clubul nostru dorește să facă următoarele precizări:
CSM Volei Alba Blaj recunoaște victoria echipei CSO Voluntari, însă semnalează faptul că partida s-a desfășurat pe o suprafață de joc care nu respectă condițiile regulamentare. Acest aspect a fost sesizat oficial încă înainte de startul meciului.
Înaintea partidei, directorul executiv al clubului nostru a informat brigada de arbitri și observatorul meciului că, pe suprafața de joc, la înălțimea de aproximativ 3 metri, se aflau două coșuri de baschet, deși Regulamentul Oficial al Jocului de Volei (aplicabil competițiilor organizate de Federația Română de Volei și FIVB) prevede un spațiu liber de minimum 7 metri (Articolul 55, alineatul 1). S-a solicitat îndepărtarea acestora, însă cererea nu a fost soluționată.
Din respect pentru public, telespectatori și pentru desfășurarea competiției, echipa noastră a acceptat disputarea meciului. Clubul va depune în termenul regulamentar o contestație oficială, prin care va solicita aplicarea prevederilor regulamentare, respectiv pierderea jocului, cu 0-3, de către formația gazdă.
CSM Volei Alba Blaj a pregătit un raport complet ce va fi înaintat Federației Române de Volei, în care solicită și remedierea urgentă a situației înaintea meciului 4 al finalei.
Sperăm ca meciul 4 să se desfășoare în condiții regulamentare. În cazul în care neregulile semnalate nu vor fi remediate, clubul nostru va depune o nouă contestație, pe modelul celei de după meciul 3. Echipa noastră respectă competiția și nu își permite să nu se prezinte la un meci oficial.
Considerăm că o finală de campionat, în care se întâlnesc cele mai bune echipe din România, trebuie să fie o sărbătoare a voleiului și să se desfășoare în condiții corecte, echitabile și regulamentare„, este comunicatul remis de CSM Volei Alba Blaj
