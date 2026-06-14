FOTO | Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026: O fană și-a cunoscut iubitul printr-un story și o piesă semnată de Holy Molly

Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026: O fană și-a cunoscut iubitul printr-un story și o piesă semnată de Holy Molly

O poveste cu adevărat romantică a fost spusă astăzi de către o fană, în cadrul Open Talk, de la AlbaFest 2026.

Mai exact, tânăra și-a cunoscut iubitul printr-un story cu un apus și o piesă semnată de Holy Molly, pe atunci Miss Mary, transmit organizatorii.

,,Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026

Astăzi, la Open Talk, am aflat că o fană și-a cunoscut iubitul printr-un story cu un apus și o piesă semnată de Holy Molly, pe atunci Miss Mary.

Destinul chiar are cel mai bun soundtrack!”, se arată într-un mesaj publicat de pagina de instagram oficiala a AlbaFest 2026.

Program 14 iunie 2026 Alba Fest:

12:00 Spectacol de reconstituire militară salve de tun: Garda Cetății

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

17:00 Kend-AlbaFest: Adrian Vilău, Alpha, Mario Beldea (acces cu bilet: bilete.palatulprincipilor.ro)

Scena Curtea Palatului Principilor Transilvaniei

19:00 INNA, Acoustic Boyz, Holy Molly, Mario

Concerte / Scena Piața Cetății

23:00 Citadel Sparks

Spectacol de artificii / Piața Cetății

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