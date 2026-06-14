Curier Județean

FOTO | Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026: O fană și-a cunoscut iubitul printr-un story și o piesă semnată de Holy Molly

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

De

ALBA FEST 2026

Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026: O fană și-a cunoscut iubitul printr-un story și o piesă semnată de Holy Molly

O poveste cu adevărat romantică a fost spusă astăzi de către o fană, în cadrul Open Talk, de la AlbaFest 2026. 

Mai exact, tânăra și-a cunoscut iubitul printr-un story cu un apus și o piesă semnată de Holy Molly, pe atunci Miss Mary, transmit organizatorii.

Citește și: Program Alba Fest 2026, ultima zi: INNA, Holy Molly, Mario, Acoustic Boyz promit show incendiar pe scena din Piața Cetății. Spectacol de artificii la final

,,Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026

Astăzi, la Open Talk, am aflat că o fană și-a cunoscut iubitul printr-un story cu un apus și o piesă semnată de Holy Molly, pe atunci Miss Mary.

Destinul chiar are cel mai bun soundtrack!”, se arată într-un mesaj publicat de pagina de instagram oficiala a AlbaFest 2026.

Program 14 iunie 2026 Alba Fest: 

12:00 Spectacol de reconstituire militară salve de tun: Garda Cetății 

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina 

17:00 Kend-AlbaFest: Adrian Vilău, Alpha, Mario Beldea (acces cu bilet: bilete.palatulprincipilor.ro) 

Scena Curtea Palatului Principilor Transilvaniei 

19:00 INNA, Acoustic Boyz, Holy Molly, Mario 

Concerte / Scena Piața Cetății 

23:00 Citadel Sparks 

Spectacol de artificii / Piața Cetății

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

14 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

14 iunie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează astăzi, 14 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

ASTĂZI | Un tronson de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, închis circulației autovehiculelor pentru Alba Fest 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

14 iunie 2026

De

Un tronson de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, închis circulației autovehiculelor pentru Alba Fest 2026 Un tronson de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 este închis circulației autovehiculelor, duminică, 14 iunie 2026, pentru desfășurarea AlbFest 2026 în condiții cât mai optime.  Este vorba despre tronsonul cuprins între intersecția cu Strada Vasile Goldiș și intersecția cu Strada […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Alba Iulia, implicat într-un autoaccident în județul Sibiu: A pierdut controlul și a ieșit în afara părții carosabile. A fost transportat de urgență la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

14 iunie 2026

De

Bărbat din Alba Iulia, implicat într-un autoaccident în județul Sibiu: A pierdut controlul și a ieșit în afara părții carosabile. A fost transportat de urgență la spital Un bărbat de 53 de ani din Alba Iulia a fost transportat de urgență la spital după un autoaccident de circulație produs pe DN 14, km 59 + […]

Citește mai mult