FOTO | Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026: O fană și-a cunoscut iubitul printr-un story și o piesă semnată de Holy Molly
Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026: O fană și-a cunoscut iubitul printr-un story și o piesă semnată de Holy Molly
O poveste cu adevărat romantică a fost spusă astăzi de către o fană, în cadrul Open Talk, de la AlbaFest 2026.
Mai exact, tânăra și-a cunoscut iubitul printr-un story cu un apus și o piesă semnată de Holy Molly, pe atunci Miss Mary, transmit organizatorii.
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,,Cea mai romantică poveste de la Alba Fest 2026
Astăzi, la Open Talk, am aflat că o fană și-a cunoscut iubitul printr-un story cu un apus și o piesă semnată de Holy Molly, pe atunci Miss Mary.
Destinul chiar are cel mai bun soundtrack!”, se arată într-un mesaj publicat de pagina de instagram oficiala a AlbaFest 2026.
Program 14 iunie 2026 Alba Fest:
12:00 Spectacol de reconstituire militară salve de tun: Garda Cetății
Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina
17:00 Kend-AlbaFest: Adrian Vilău, Alpha, Mario Beldea (acces cu bilet: bilete.palatulprincipilor.ro)
Scena Curtea Palatului Principilor Transilvaniei
19:00 INNA, Acoustic Boyz, Holy Molly, Mario
Concerte / Scena Piața Cetății
23:00 Citadel Sparks
Spectacol de artificii / Piața Cetății
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