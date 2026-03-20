Campioana Volei Alba Blaj, calificare în semifinalele Diviziei A1, după două victorii cu Rapid

Volei Alba Blaj a acces fără emoții în semifinalele Diviziei A1, câștigând și al doilea meci, scor 3-0 (25-7, 25-18, 25-15), în „Alba Blaj” Arena

Partida a durat 64 de minute, iar cele mai multe puncte le-a realizat Vittoria Piani – 18 de puncte. În cazul accederii în semifinale, ce se vor disputa tot după sistemul cel mai bun din 3 întâlniri, adversdar va fi echipa calificată dintre Corona Brașov și CSM București, în acest moment scorul fiind egal 1-1

Meciurile ar urma să se desfășoare pe 29 martie, 8 aprilie și, dacă e necesar, 15 aprilie.

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI