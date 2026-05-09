Câte milioane de euro au intrat în „pușculițele” partidelor din România în mai 2026: Date oficiale

Ioana Oprean

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat, vineri, 8 mai 2026 că valoarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat şi virate în contul fiecărui partid politic în luna mai 2026 ajunge la 15.469.985,00 lei. 

Suma totală echivalează cu peste 3 milioane de euro.

Partidul Social Democrat a încasat cei mai mulți bani – peste 5 milioane de lei.

Pe locul secund se situează AUR, partidul condus de George Simion. Alianța pentru Unirea Românilor a beneficiat de o subvenție de 3 milioane de lei.

PNL și USR ocupă pozițiile 3 și 4, în topul subvențiilor încasate de la stat.

Partidul Național Liberal a completat podiumul, cu circa 2,8 milioane lei încasați de la bugetul de stat.

USR a beneficiat de o subvenție de aproximativ 2 milioane de lei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

