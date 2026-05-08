Locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Noi modificări ale proiectului
Primăria Municipiului Alba Iulia a publicat la începutul lunii mai 2026 cea mai recentă documentație privind proiectul de construire a locuințelor sociale individuale din cartierul Gheorghe Șincai, pe strada Gheorghe Șincai nr. 14.
Documentul, aflat în etapa de consultare publică în perioada 5–22 mai 2026, vizează modificarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat anterior pentru parcelarea terenului destinat investiției.
Potrivit documentației, administrația locală dorește reorganizarea unei suprafețe de aproximativ 45.345 de metri pătrați pentru realizarea unei zone de locuințe sociale individuale, cu drumuri de acces, alei pietonale, spații verzi și rețele de utilități.
Proiectul prevede construirea a șase unități locative de tip înșiruit. Fiecare lot va avea aproximativ 150 de metri pătrați și un front stradal de opt metri.
Locuințele vor avea regim de înălțime parter plus mansardă, cu posibilitatea amenajării unui subsol sau demisol. Conform regulamentului urbanistic propus, înălțimea maximă la cornișă va fi de șase metri.
În documentația actualizată sunt incluse și lucrări de extindere a infrastructurii edilitare. Este vorba despre rețelele de apă, canalizare, gaz și energie electrică necesare noii zone rezidențiale.
Actele tehnice menționează și necesitatea realizării unui post de transformare electric dedicat, precum și apariția unor costuri suplimentare pentru utilități, elemente care nu ar fi fost prevăzute în forma inițială a studiului de fezabilitate.
Regulamentul propus stabilește și câteva condiții privind aspectul construcțiilor. Fațadele vor trebui realizate în culori deschise, iar acoperișurile vor avea nuanțe de gri. Fiecare locuință va beneficia de minimum un loc de parcare și de spații verzi proprii.
După finalizarea perioadei de consultare publică, proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Alba Iulia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
