Campioana Volei Alba Blaj începe asaltul pentru cucerirea unui nou titlu național | Primele dueluri în play-off, cu Rapid, echipa din „Mica Romă”, în cursă spre un alt event!
Campioana Volei Alba Blaj începe asaltul pentru cucerirea unui nou titlu național | Echipa din „Mica Romă”, în cursă spre un alt event, primele dueluri în play-off, cu Rapid
Volei Alba Blaj, campioana României, începe asaltul spre cucerirea unui nou titlu național, primele confruntări din faza eliminatorie fiind cu Rapid București.
Citește și: Volei Alba Blaj, iarăși campioana României!!! Mândria Albei, al optulea titlu național și event, după o stagiune de vis!
În același timp, echipa din „Mica Romă” este calificată în finala Cupei României, prevăzută în 5 aprilie, cu Dinamo București. Formația din Alba se bate pentru cele două trofee interne ale stagiunii 2025/2026, având în palmares al 8-lea titlu în ultimii 11 ani. În sezonul trecut, unul de pus în ramă, a realizat al patrulea event în istorie, după ce a cucerit a cincea Cupă a României.
Câștigarea sezonului regulat, cu un punct în fața rivalei CSO Voluntari, oferă pentru Volei Alba Blaj oferă avantajul terenului propriu în toate fazele play-off-ului, respectiv un traseu mai facil în cazul accderii în semifinale și finala campionatului.
În primul tur al play-off-ului, Volei Alba Blaj se va duela cu Rapid București, clasată pe locul 8 la finele sezonului regular, pe care a învins-o clar, 3-0, în ultima rundă. Primul meci va avea loc la București, vineri 13 martie, la ora 18.30, iar partida a doua este programată sâmbătă, 21 martie, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, un eventual meci decisiv fiind tot la Blaj (miercuri, 25 martie). În cazul accederii în semifinale, ce se vor disputa tot după sistemul cel mai bun din 3 întâlniri, adversdar va fi echipa calificată dintre Corona Brașov și CSM București (locurile 4 și 5).
Meciurile ar urma să se desfășoare pe 29 martie, 8 aprilie și, dacă e necesar, 15 aprilie. Echipa calificată în finală va avea oponent în ultimul act formația venită de pe cealaltă parte a tabloului (CSO Voluntari/CSM Lugoj și Dinamo București/CSM Constanța). Finala campionatului se va disputa după sistemul cel mai bun din cinci meciuri, astfel: 18, 19, 25, 26 aprilie și 3 mai (dacă se va ajunge la meciul decisiv).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
VIDEO | Polițiștii din Alba implicați în activități sportive diverse: Concursuri de schi și snowboard, dar și meciuri de tenis cu piciorul, în contextul celebrării Zilei Poliției Române 2026
Polițiștii din Alba implicați în activități sportive diverse: Concursuri de schi și snowboard, dar și meciuri de tenis cu piciorul, în contextul celebrării Zilei Poliției Române 2026 În perioada 2-6 martie 2026, în contextul celebrării Zilei Poliției Române, au avut loc activități sportive la care au participat polițiști de la toate structurile Inspectoratului de Poliție […]
Cupa României, sferturi de finală: partide interesante la Ocna Mureș, Galtiu, Ighiu și Micești | Vezi programul și calendarul
Cupa României, sferturi de finală, faza județeană: partide interesante la Ocna Mureș, Galtiu, Ighiu și Micești, sâmbătă, 14 martie | Vezi programul și calendarul În sferturile de finală ale Cupei României, meciuri programate sâmbătă, 14 martie, sunt partide echilibrate, cel puțin două dintre ele, după cum urmează: *sâmbătă, 14 martie, ora 16.00: CS Ocna Mureș – […]
România, victorie categorică cu Cipru la fotbal feminin, în preliminariile pentru CM | Unirista Claudia Bistrian, 23 de minute în „tricolor”
România, victorie categorică cu Cipru la fotbal feminin, în preliminariile pentru CM 2027 | Unirista Claudia Bistrian, 23 de minute în „tricolor” Naționala feminină de fotbal a României s-a impus categoric, scor 4-0 (2-0), în cel de-al doilea meci din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2027, disputat în deplasare contra Ciprului. Au marcat: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur”
Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur” Platforma online „Fără...
E jale! Peste 2.000 de firme din România și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026
E jale! Peste 2.000 de firme din România și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea...
Știrea Zilei
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere...
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare...
Curier Județean
FOTO | Maria Hălălaie-Ovari, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, a obținut Premiul I la Concursul Național „Prietenii muzicii” 2026, desfășurat la Sibiu
Maria Hălălaie-Ovari, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, a obținut Premiul I la Concursul Național „Prietenii muzicii” 2026, desfășurat la Sibiu...
Varianta ocolitoare a Blajului: Licitație de 3 milioane de euro pentru proiectarea și realizarea unor lucrări suplimentare de relocare/protecție a utilităților
Varianta ocolitoare a Blajului: Licitație de 3 milioane de euro pentru proiectarea și realizarea unor lucrări suplimentare de relocare/protecție a...
Politică Administrație
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
VIDEO | Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu
Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu Nicolae...
Opinii Comentarii
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia Octavian Șchiau (n. 10 martie...
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...