Campioana Volei Alba Blaj începe asaltul pentru cucerirea unui nou titlu național | Primele dueluri în play-off, cu Rapid, echipa din „Mica Romă", în cursă spre un alt event!

Campioana Volei Alba Blaj începe asaltul pentru cucerirea unui nou titlu național | Echipa din „Mica Romă”, în cursă spre un alt event, primele dueluri în play-off, cu Rapid

Volei Alba Blaj, campioana României, începe asaltul spre cucerirea unui nou titlu național, primele confruntări din faza eliminatorie fiind cu Rapid București.

Citește și: Volei Alba Blaj, iarăși campioana României!!! Mândria Albei, al optulea titlu național și event, după o stagiune de vis!

În același timp, echipa din „Mica Romă” este calificată în finala Cupei României, prevăzută în 5 aprilie, cu Dinamo București. Formația din Alba se bate pentru cele două trofee interne ale stagiunii 2025/2026, având în palmares al 8-lea titlu în ultimii 11 ani. În sezonul trecut, unul de pus în ramă, a realizat al patrulea event în istorie, după ce a cucerit a cincea Cupă a României.

Câștigarea sezonului regulat, cu un punct în fața rivalei CSO Voluntari, oferă pentru Volei Alba Blaj oferă avantajul terenului propriu în toate fazele play-off-ului, respectiv un traseu mai facil în cazul accderii în semifinale și finala campionatului.

În primul tur al play-off-ului, Volei Alba Blaj se va duela cu Rapid București, clasată pe locul 8 la finele sezonului regular, pe care a învins-o clar, 3-0, în ultima rundă. Primul meci va avea loc la București, vineri 13 martie, la ora 18.30, iar partida a doua este programată sâmbătă, 21 martie, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, un eventual meci decisiv fiind tot la Blaj (miercuri, 25 martie).  În cazul accederii în semifinale, ce se vor disputa tot după sistemul cel mai bun din 3 întâlniri, adversdar va fi echipa calificată dintre Corona Brașov și CSM București (locurile 4 și 5).

Meciurile ar urma să se desfășoare pe 29 martie, 8 aprilie și, dacă e necesar, 15 aprilie. Echipa calificată în finală va avea oponent în ultimul act formația venită de pe cealaltă parte a tabloului (CSO Voluntari/CSM Lugoj și Dinamo București/CSM Constanța). Finala campionatului se va disputa după sistemul cel mai bun din cinci meciuri, astfel: 18, 19, 25, 26 aprilie și 3 mai (dacă se va ajunge la meciul decisiv).

