Avertisment DNSC: Atacatorii cibernetici se bazează pe manipulare psihologică. Recomandări
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, asupra tentativelor de manipulare psihologică folosite de atacatorii cibernetici pentru a obține informații, acces sau bani.
Infractorii se folosesc de identități false și scenarii credibile pentru a câștiga rapid încrederea victimelor, motiv pentru care specialiștii recomandă prudență și verificarea atentă a oricărei solicitări suspecte.
Potrivit DNSC, atacatorii cibernetici se bazează pe manipulare psihologică, adoptând „măști” credibile pentru a păcăli angajați, cetățeni sau instituții.
Se pot prezenta drept colegi grăbiți, tehnicieni IT, clienți nemulțumiți, parteneri de afaceri, reprezentanți bancari sau chiar persoane aflate în pericol.
Scopul este mereu același: obținerea rapidă a unor informații, acces sau bani, fără să ridice suspiciuni.
Fii vigilent la orice abordare neașteptată care creează presiune, promite beneficii sau apelează la emoții. Verifică identitatea expeditorului, evită să oferi date confidențiale fără o confirmare suplimentară și raportează orice tentativă suspectă.
