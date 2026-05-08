VIDEO | Bărbatul care a agresat o fetiță de 12 ani pe o stradă din Alba Iulia, adus la Tribunal: Este cercetat pentru tentativă de omor

Bărbatul care a agresat o fetiță de 12 ani pe o stradă din Alba Iulia, adus la Tribunal: Este cercetat pentru tentativă de omor
Bărbatul de 45 de ani, din Alba Iulia, care a agresat vineri, 8 mai 2026, o fetiță de 12 ani, pe o stradă din oraș, a fost adus, în jurul orei 22:10, la Tribunalul Alba.
La ieșirea din mașina de poliție, albaiulianul în vârstă de 45 de ani, nu a răspuns la întrebările adresate de jurnaliștii prezenți la fața locului.
Potrivit informațiilor disponibile, încadrarea juridică urmează să fie schimbată, individul fiind cercetat pentru tentativă de omor.
În aceste momente, minora este stabilă hemodinamic și respirator cu drenaj pleural drept, conștientă, cooperantă, afebrila, monitorizată și tratată clinic în secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba.
Cum s-a petrecut incidentul șocant în care o fetiță de 12 ani a fost atacată pe o stradă din Alba Iulia
Reamintim că, incidentul șocant a avut loc în jurul orei 14.00, pe o stradă din Alba Iulia, atunci când o fetiță de 12 ani a fost atacată cu un obiect ascuțit de către albaiulianul de 45 de ani.
Agresorul a plecat de la locul faptei, dar a fost identificat și reținut de polițiști. Evenimentul a fost semnalat prin 112 de tatăl minorei agresate.
Ce spun medicii
Fetița de 12 ani, agresată astăzi, pe o stradă din Alba Iulia, a fost transferată pe Secția de Chirurgie pentru tratament de specialitate după investigațiile necesare.
Potrivit medicilor, diagnosticul este: traumatism cranio-cerebral, plagă prin înjunghiere la nivelul lombar drept, pneumotorace drept.
„În data de 08.05.2026, în jurul orei 14:00, a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe Alba, de către Serviciul de Ambulanță Alba, o pacientă minoră, în vârstă de 12 ani, victimă a unei agresiuni fizice.
După investigații și stabilizare, aceasta a fost transferată pe Secția de Chirurgie pentru tratament de specialitate.
Diagnostic: traumatism cranio-cerebral, plagă prin înjunghiere la nivelul lombar drept, pneumotorace drept, agresiune fizică”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Alba.
