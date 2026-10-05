Curier Județean

Vitezoman prins cu 211 km/h pe Autostrada A1, în zona Pianu: A rămas fără permis pentru 120 de zile

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Vitezoman prins cu 211 km/h pe Autostrada A1, în zona Pianu: A rămas fără permis pentru 120 de zile

Un șofer a fost prins de polițiști în timp ce circula cu 211 km/h pe Autostrada A1, pe raza comunei Pianu, într-o zonă unde limita maximă este de 130 km/h.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 octombrie 2026, în intervalul orar 10.00-15.00, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat o acțiune, pe segmentul de autostradă Boița-Holdea, la kilometrul 316, pe raza comunei Pianu, pentru prevenirea accidentelor de circulație și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele rutiere.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 75 sancțiuni contravenționale, dintre care 57 pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Totodată, polițiștii au reținut 12 permise de conducere, dintre care 11 pentru depășirea limitelor legale de viteză.

Astfel, în cursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe A1, la km 316, un autoturism care circula cu viteza de 211 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă legală de viteză este de 130 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, fiindu-i reținut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

Polițiștii rutieri vor continua să acționeze pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

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