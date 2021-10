Vineri, ora 15.00, pe “Cetate”, Unirea Alba Iulia – Gloria Bistrița | Victoria, singura variantă pentru “alb-negri”

Partida dintre Volei Alba Blaj, vicecampioana României, și CSM Lugoj, programată vineri, 8 octombrie, la ora 17.00, în Sala “Timotei Cipariu” (transmisă pe TVR 3) va deschide noua ediție a Diviziei A1 la volei feminin.

Echipa din “Mica Romă” a început perfect sezonul, o victorie, scor 3-1, la Brașov, în fața rivalei CSM Târgoviște, deținătoarea titlului național, succes grație căruia a cucerit în premieră Supercupa României, la meciul de debut al antrenorului Stevan Ljubičić.

Cu întreg lotul la dispoziție, Volei Alba Blaj are două meciuri consecutive în fața fanilor, mâine contra reprezentantei României în Cupa Challenge (pregătită de Ugljesa Segrt, ce mizează pe Petya Barakova, Bojana Celic, ex-Volei Alba Blaj), iar peste o săptămână cu nou-promovata ACS Volei Cristina Pîrv Turda.

“La Brașov, nu am jucat foarte bine, dar este important faptul că am reușit o victorie care ne dă moral pentru campionat. E normal ca jocul nostru să nu fie la nivelul la care ne așteptăm, pentru că avem o echipă nouă. La debut întâlnim una dintre cele mai puternice echipe din acest sezon, care s-a întărit, dar vrem să jucăm cel mai bun volei de care suntem capabili în acest moment. Prezența publicului la meciul cu CSM Lugoj va fi un mare avantaj. Spectatorii vor reprezenta cu siguranță un mare plus pentru noi, avem nevoie de prezența lor, pentru că întreaga echipă simte altfel jocul atunci când are în spate suporterii. Există un grup de cinci-șase echipe egale ca valoare, anunțându-se a fi un campionat foarte interesant. Sistemul de desfășurare nu s-a schimbat și toate meciurile vor fi importante, echipa care va greși cel mai puțin se va impune la final”, a punctat Stevan Ljubičić (pentru site-ul oficial al clubului), actualul selecționer al Bosniei-Herțegovina cu care a participat la Campionatul European, fost secund timp de trei ani al reputatului Darko Zakoč.

Revenind la campionat, Volei Alba Blaj are două meciuri consecutive în fața fanilor, primul dintre ele, mâine, contra reprezentantei României în Cupa Challenge (competiție a cărei finală a disputat-o în acest an gruparea din Alba). Turul campionatului, unde examenele cu rivalele din Medigidia și Târgoviște sunt în deplasare, este următorul: *etapa. 1: CSM Volei Alba Blaj – CSM Lugoj; *etapa a 2-a: Volei Alba Blaj – ACS Volei Cristina Pîrv Turda; *etapa a 3-a: CS Medgidia – Volei Alba Blaj; *etapa a 4-a: Volei Alba Blaj – Dacia Mioveni; *etapa a 5-a: „U” NTT Data Cluj – Volei Alba Blaj; *etapa a 6-a: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari; *etapa a 7-a: Dinamo București – Volei Alba Blaj; *etapa a 8-a: Volei Alba Blaj – Rapid București; *etapa a 9-a: Știința Bacău – Volei Alba Blaj; *etapa a 10-a: Volei Alba Blaj – SCM Craiova; *etapa a 11-a: CSM Târgoviște – Volei Alba Blaj. Campionatul va avea 12 echipe, fiind primite Dacia Mioveni și Universitatea Cluj în urma retragerii echipelor din Galați și Târgu Mureș. Deși FRV a stabilit că echipele sunt obligate să folosească doi jucători români în permanență, iar campionatul, în faza a doua, va avea meciuri eliminatorii, sistemul competițional rămâne același din sezoanele trecute: nelimitat la străini și play-off cu primele șase clasate ce vor juca tur-retur.

Revenită în Cupa CEV, a doua competiție continentală la importanță, Volei Alba Blaj va juca în “16”-imile de finală o dublă cu formația maghiară Vasas Óbuda Budapesta, primul meci în Ungaria, în perioada 16-18 noiembrie, iar returul la Tg. Mureș, în perioada 23-25 noiembrie. Dacă se va califica în „optimile” de finală, Volei Alba Blaj (ce are obiectiv accederea în semifinale) va întâlni învingătoarea dintre PAOK Salonik (Grecia) și o echipă venită din preliminariile Ligii Campionilor. În Cupa României, Volei Alba Blaj, deținătoarea trofeului, este calificată direct în faza a doua a competiției (a sferturilor de finală), unde va întâlni, în sistem tur-retur, învingătoarea dintre Dacia Mioveni și „U” NTT Data Cluj.